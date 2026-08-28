Моддер заставил работать DLSS 5 Neural Rendering на картах RTX 40 серии, хотя Nvidia заявляли, что они не поддерживаются

Моддер под ником Uncle Burrito, известный своим модом RTX Remix для Need For Speed: Underground 2, поделился видео, в котором показал, что сумел запустить нейронный рендеринг от Nvidia на видеокарте RTX 4090.

Он создал экспериментальный патч для прошлого мода RenoDX, который добавлял DLSS 5 Neural Rendering в Control.

Поддерживает ли DLSS 5 NR видеокарты 30-й и 20-й серий, пока неизвестно — работа над модом и совместимостью ещё продолжается.