Моддер заставил работать DLSS 5 Neural Rendering на картах RTX 40 серии, хотя Nvidia заявляли, что они не поддерживаются

Моддер под ником Uncle Burrito, известный своим модом RTX Remix для Need For Speed: Underground 2, поделился видео, в котором показал, что сумел запустить нейронный рендеринг от Nvidia на видеокарте RTX 4090.
Он создал экспериментальный патч для прошлого мода RenoDX, который добавлял DLSS 5 Neural Rendering в Control.
Поддерживает ли DLSS 5 NR видеокарты 30-й и 20-й серий, пока неизвестно — работа над модом и совместимостью ещё продолжается.
Вся эта длсс фигня может работать и на более старых картах, уже не раз показано, но просто этож - экономически не выгодно...)))
Хорошая инфа. Главное чтобы граблей меньше было для запуска. У меня у самого RTX 50. Но у тех у кого 40 я рад.
Надо же чтобы каждое поколение обновлялись.
Сравнения в Cyberpunk 2077.