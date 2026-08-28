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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 2 371 оценка

Моддер заставил работать DLSS 5 Neural Rendering на картах RTX 40 серии, хотя Nvidia заявляли, что они не поддерживаются

BENDJI BENDJI

Моддер под ником Uncle Burrito, известный своим модом RTX Remix для Need For Speed: Underground 2, поделился видео, в котором показал, что сумел запустить нейронный рендеринг от Nvidia на видеокарте RTX 4090.

Control "DLSS 5 Neural Rendering с настройкой нейросетевого рендеринга"

Он создал экспериментальный патч для прошлого мода RenoDX, который добавлял DLSS 5 Neural Rendering в Control.

Поддерживает ли DLSS 5 NR видеокарты 30-й и 20-й серий, пока неизвестно — работа над модом и совместимостью ещё продолжается.

Технологии 4
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48
62
Комментарии:  62
Ваш комментарий
A E
25
askazanov

Вся эта длсс фигня может работать и на более старых картах, уже не раз показано, но просто этож - экономически не выгодно...)))

14
Red Salamandra

Хорошая инфа. Главное чтобы граблей меньше было для запуска. У меня у самого RTX 50. Но у тех у кого 40 я рад.

9
Black3D

Надо же чтобы каждое поколение обновлялись.

7
BENDJI

Сравнения в Cyberpunk 2077.

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7
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