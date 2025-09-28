По сообщениям, Control получит HDR, VRR и режим 120 Гц в обновлении для PS5 и Xbox Series

Компания Remedy Entertainment объявила, что Control получит крупное техническое обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оно добавит поддержку HDR, VRR и частоту обновления 120 Гц, а также другие существенные улучшения по сравнению с игрой, выпущенной в 2019 году.

Информацию об этом сообщил Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy, в ответ на вопрос пользователя о будущих обновлениях игры. Помимо вышеупомянутых функций, обновление также позволит разблокировать частоту кадров как в режимах «Качество», так и «Производительность», причём результаты будут различаться в зависимости от используемой платформы. Кроме того, добавлена ​​поддержка PS5 Pro.

«Не уверен, что могу сказать что-то конкретное, пока обновление не выйдет, но оно занимает больше времени, чем ожидалось, и мы приносим извинения. У нас были некоторые проблемы со старыми SDK, но мы работаем над этим», — пояснил Пуха. Он также отметил, что «обновление старой игры — очень сложная задача», упомянув необходимость восстановления элементов для их адаптации к предыдущей версии графического движка.

В анонсе не указана точная дата выхода обновления, но пользователь уточнил, что в сообщении Пуха упоминал "через 2 недели" и получил этот ответ две недели назад.