Русская озвучка Control стала ещё лучше - GamesVoice обновила дубляж и перевела культовую песню Ashtray Maze

GamesVoice выпустила обновление русской озвучки для Control, и главным изменением стала переработка знаменитого лабиринта Пепельницы. Теперь песня Take Control получила полноценную русскую версию под названием «Взять контроль» в исполнении Михаила Сидоренко, что заметно усиливает эффект погружения в одну из самых запоминающихся сцен игры.

Кроме этого, команда перезаписала большую часть роликов с доктором Каспером Дарлингом для лучшей синхронизации губ, поправила баланс громкости и устранила проблемы со звуком и субтитрами. Даже имя Alan Wake теперь переведено как Алан Уэйк, чтобы сохранить единый стиль с серией Alan Wake 2.

На фоне многих официальных локализаций работа GamesVoice снова выглядит как пример того, насколько фанатские проекты иногда относятся к деталям внимательнее крупных издателей.