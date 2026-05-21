Русская озвучка Control стала ещё лучше - GamesVoice обновила дубляж и перевела культовую песню Ashtray Maze

GamesVoice выпустила обновление русской озвучки для Control, и главным изменением стала переработка знаменитого лабиринта Пепельницы. Теперь песня Take Control получила полноценную русскую версию под названием «Взять контроль» в исполнении Михаила Сидоренко, что заметно усиливает эффект погружения в одну из самых запоминающихся сцен игры.
Кроме этого, команда перезаписала большую часть роликов с доктором Каспером Дарлингом для лучшей синхронизации губ, поправила баланс громкости и устранила проблемы со звуком и субтитрами. Даже имя Alan Wake теперь переведено как Алан Уэйк, чтобы сохранить единый стиль с серией Alan Wake 2.
На фоне многих официальных локализаций работа GamesVoice снова выглядит как пример того, насколько фанатские проекты иногда относятся к деталям внимательнее крупных издателей.
Не плохо, не плохо! GamesVoice молодцы. отличные дубляжи делают. Кайфанула, когда проходила ремейк Dead Space с их дубляжом.
Хорошая новость, я Control недавно у себя в Epic обнаружил и думаю пройти ещё разок. А когда выложат обновлённую версию озвучки?
Нормально, но перепроходить не стану, даже с русской озвучкой. Потому что как вспомню этот геймплей с унылой беготнёй... Неее, для первого прохождения пойдёт, но вот второй раз ни-за-что)
Круто