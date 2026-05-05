Выручка Remedy немного снизилась, но компания остаётся прибыльной - продажи Control достигли 6 миллионов копий

Студия Remedy Entertainment подвела финансовые итоги начала года. Несмотря на небольшое падение выручки, отчётный период оказался для студии успешным. Отдельно в компании отметили, что продажи Control в этом квартале показали лучшие результаты, чем годом ранее.

Рост интереса к оригинальной Control связывают с продвижением предстоящего сиквела под названием Control Resonant. Благодаря этому всплеску общий тираж первой части достиг 6 миллионов копий. В прошлый раз о проданных 5 миллионах сообщалось в июне 2025 года.

Remedy продолжает готовиться к масштабной маркетинговой кампании Control Resonant. Разработчики намерены сделать игру обязательной покупкой в день релиза для всех поклонников франшизы. Релиз запланирован на 2026 год, и ближе к выходу продвижение будет только нарастать.

Что касается сетевого проекта FBC: Firebreak, то игра останется играбельной и после последнего крупного обновления в марте. Техническая поддержка не отвлечёт ресурсы компании от основных проектов.