Студия Remedy Entertainment опубликовала подробную статистику активности игроков в Control Resonant за первый месяц после релиза. Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store и переносит действие в искаженный Манхэттен на грани паранормальной катастрофы.

В официальном посте разработчики поблагодарили всех, кто уже успел поиграть, и показали, чем именно занимались игроки в Измененном Манхэттене.

Противники: за первые 30 дней после релиза игроки суммарно уничтожили 490 миллионов противников.

за первые 30 дней после релиза игроки суммарно уничтожили 490 миллионов противников. Смерти: общее число гибелей игроков достигло 18 миллионов. Из них 1,8 миллиона пришлось на сражения с боссом Художницей - то есть каждая десятая смерть.

общее число гибелей игроков достигло 18 миллионов. Из них 1,8 миллиона пришлось на сражения с боссом Художницей - то есть каждая десятая смерть. Торговые автоматы: разработчики зафиксировали восемь случаев, когда игроков убивали торговые автоматы. Однако в целом преимущество осталось за геймерами: всего было разрушено 2,5 миллиона таких машин.

разработчики зафиксировали восемь случаев, когда игроков убивали торговые автоматы. Однако в целом преимущество осталось за геймерами: всего было разрушено 2,5 миллиона таких машин. Резонант-автобус Лео: особенно популярным противником оказался резонант-автобус Лео - его уничтожали 9,8 миллиона раз. В среднем на каждого игрока пришлось по 13 побед над ним, но один игрок отличился особенно: он разделался с Лео 325 раз.

особенно популярным противником оказался резонант-автобус Лео - его уничтожали 9,8 миллиона раз. В среднем на каждого игрока пришлось по 13 побед над ним, но один игрок отличился особенно: он разделался с Лео 325 раз. Формы Аберранта: самой востребованной основной формой стала "Глефа" - её выбрали 45% игроков. В качестве дополнительной формы 42% геймеров предпочли "Сокрушение".

самой востребованной основной формой стала "Глефа" - её выбрали 45% игроков. В качестве дополнительной формы 42% геймеров предпочли "Сокрушение". Способности: среди умений чаще всего в бою применяли "Инферно" - суммарно 295 миллионов активаций. Самым популярным навыком стала "Шквальная очередь": её выбрали 532 тысячи игроков.

среди умений чаще всего в бою применяли "Инферно" - суммарно 295 миллионов активаций. Самым популярным навыком стала "Шквальная очередь": её выбрали 532 тысячи игроков. Локации: наиболее безопасной зоной оказался Центр, а самой смертоносной - Парк, где в час происходило в среднем 1,7 смерти.

наиболее безопасной зоной оказался Центр, а самой смертоносной - Парк, где в час происходило в среднем 1,7 смерти. Побочные активности: разработчики также поделились статистикой по дополнительным занятиям. Например, второстепенное задание "Вечеринка не остановится" успешно завершили 37% игроков, а порядка 580 тысяч геймеров его провалили.

разработчики также поделились статистикой по дополнительным занятиям. Например, второстепенное задание "Вечеринка не остановится" успешно завершили 37% игроков, а порядка 580 тысяч геймеров его провалили. Таинственная собака: 400 тысяч человек успели погладить Таинственную собаку - в общей сложности ее погладили 1,9 миллиона раз.

400 тысяч человек успели погладить Таинственную собаку - в общей сложности ее погладили 1,9 миллиона раз. Кот Альфред: 320 тысяч игроков нашли кота Альфреда и помогли Лэнгстону воссоединиться с ним.

Статистика показывает, что игроки активно исследуют мир, экспериментируют со способностями и, конечно, с удовольствием крушат всё, что плохо стоит - особенно автобусы и торговые автоматы.

CONTROL Resonant продолжает набирать аудиторию, а Remedy, судя по тону поста, довольна тем, как сообщество проводит время в их новой паранормальной вселенной.