Авторы Control Resonant назвали DOOM и Sekiro: Shadows Die Twice главными источниками вдохновения для боевой системы

Remedy Entertainment раскрыла новые подробности о Control Resonant, а геймдиректор проекта Микаэль Касуринен рассказал, какие игры легли в основу её игрового процесса. По его словам, главными ориентирами при создании боевой системы стали DOOM (2016) и Sekiro: Shadows Die Twice — сочетание стремительного экшена и требовательных сражений должно стать одной из ключевых особенностей новой игры.

При этом атмосфера проекта вдохновлена трилогией «Южный предел», романом «Пикник на обочине» и сериалом «Секретные материалы». Касуринен также подтвердил, что прохождение Control Resonant займёт больше времени, чем оригинальной Control, а сюжет будет разделён на главы, хотя игроки практически не заметят этой структуры.

Разработчик рассказал и о системе развития героя: новые формы Аберранта предстоит открывать по мере прохождения, а его любимым оружием стал Молот. Кроме того, для знакомства с игрой необязательно проходить дополнение AWE, а связь с Alan Wake будет существовать, но не станет центральной частью истории.

Релиз Control Resonant состоится 24 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.