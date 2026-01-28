Безумие, Дилан Фейден и психоделический Манхэттен: свежие подробности Control Resonant

Пока фанаты ждали новостей о дате выходе Control Resonant, журналисты получили возможность первыми взглянуть на проект. В масштабном превью разработчики из Remedy Entertainment раскрыли, что сиквел станет не просто продолжением, а радикальной эволюцией оригинальной формулы.

Основные подробности из первого глубокого разбора игры:

Спустя семь лет после событий первой части Джесси Фейден таинственным образом исчезает. Главным героем становится её брат Дилан Фейден, вышедший из комы. Его пробуждение окутано тайной и, возможно, связано с вмешательством потусторонних сил.

Локация Старейшего Дома больше не ограничивает игру. Режим изоляции пал, и Исс (The Hiss) вырвался на улицы Манхэттена. Город превратился в «психоделический кошмар» с искаженной геометрией и парящими небоскребами, что требует новой системы перемещения.

Креативный директор Микаэль Касуринен подтвердил, что Resonant — это полноценная экшен-РПГ. Игроков ждет осмысленная прогрессия, создание уникальных билдов и возможность совершать реальный выбор, влияющий на мир.

Вместо классического пистолета Джесси, Дилан использует новый артефакт ближнего боя. Это оружие также способно менять форму, превращаясь из парных клинков в тяжелый молот, что меняет динамику боев на более агрессивную и контактную.

Разработчики описывают игру, как экшен со свободой исследования, но подчеркивают, что это не типичный открытый мир, а скорее структурированные просторные локации, наполненные секретами и историями, важными для общей вселенной Remedyverse.

Релиз Control Resonant намечен на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Mac.