Будущее серии Control будет зависеть от успеха Control Resonant

Студия Remedy Entertainment уже строит долгосрочные планы на развитие вселенной Control, однако дальнейшая судьба франшизы напрямую зависит от того, насколько успешной окажется Control Resonant. Об этом рассказал арт-директор проекта Эльмери Райтанен.

По его словам, разработчики изначально планировали расширять историю за пределы первой игры. Именно поэтому в новой части главным героем станет не Джесси Фейден, а её брат Дилан. В Remedy подчёркивают, что Control никогда не задумывалась как история одного персонажа. В центре внимания находится сама вселенная, её тайны и необычные события, а герои выступают лишь проводниками для знакомства игроков с этим миром.

Райтанен отметил, что смена протагониста была запланирована ещё на ранних этапах развития франшизы. Если первая игра рассказывала историю Джесси, то теперь разработчики хотят показать происходящее с другой стороны и раскрыть роль Дилана в общей сюжетной линии.

При этом в студии уже задумываются о том, что может последовать после Control Resonant. Однако представители Remedy подчёркивают, что продолжение напрямую зависит от коммерческих результатов новой игры. Если проект покажет хорошие продажи и найдёт отклик у аудитории, компания рассчитывает выпустить ещё больше историй в рамках вселенной Control.

Желание развивать франшизу заметно уже сейчас. Ранее Remedy выпустила многопользовательский спин-офф FBC: Firebreak, который стал первым шагом к расширению мира игры за пределы основной серии. Несмотря на неоднозначные результаты проекта, разработчики продолжают рассматривать Control как одну из ключевых интеллектуальных собственностей компании.

Оригинальная Control за несколько лет после релиза разошлась тиражом более шести миллионов копий. В Remedy рассчитывают превратить серию в долгосрочную франшизу, однако её дальнейшее развитие во многом определят результаты продаж и популярность Control Resonant после выхода, который запланирован на 24 сентября.