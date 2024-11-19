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Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 105 оценок

Control 2 официально станет экшен-RPG, а оригинальная игра получит обновление в следующем году

butcher69
Новости

На встрече с инвесторами студия Remedy подтвердила, что Control 2 станет экшен-RPG. Это будет значительное изменение для серии, так как первая часть, вышедшая в 2019 году, не включала ролевых элементов.

Кроме того, оригинальная Control получит бесплатное обновление в начале 2025 года, которое разблокирует весь ранее выпущенный контент. А 12 февраля того же года состоится выход Control Ultimate Edition на Mac, что сделает игру доступной для пользователей компьютеров Apple.

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47
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Predator556

Перевожу, это значит цифры урона и уровни врагов с прокачкой и шмотом

14
shurasick876

Учитывая, что это всё и так было в первой части...

7
Kenn1y

Наконец для полного издания откроют доступ к костюмам за предзаказ, неожиданно щедро спустя столько лет.

7
MetalGrinder

Тоже рад этому. Их и сейчас можно разблокировать, но надо "танцевать с бубном", чтобы это сделать. Но что то нет желания этим заморачиваться.

0
Kenn1y MetalGrinder

На ПК то проблем с ними нет, даже замодить шмотки можно. На PS5 они не работают, хотя, у меня есть версия для PS4, где они есть, странно, что они зажали по сути пару костюмом, и то, среди них большинству нужен один с красной жилеткой.

0
Megido

топчик)

3
DirectX20

копчик

4
shurasick876
так как первая часть, вышедшая в 2019 году, не включала ролевых элементов.

Угу. Прокачка навыков, оружия - это НЕ ролевые элементы, ага)
Квесты, там, не, не ролевые)

2
The Dark Side

Да, это не ролевые элементы. Прокачка есть в какой-нибудь Nba 2K (даже с аналогами перков). Квесты там тоже, кстати, есть в режиме карьеры.

0
shurasick876 The Dark Side

Это и есть ролевые элементы, с добрым утром)

0
malkalis

Там три костюма были за пред заказ которых не было даже Ultimate Edition ну вот мы их и получим , Ура

1
ZER0 T0LERANCE

Зочем?

1
NatanieLzZ

Экшен/RPG, как например Готика или Морровинд, или все же экшеном с элементами рпг, как большинство современных игр, которые выдают за рпг, как вон в номинации на TGA 2024?

0
Shigofumi

А разве первая часть не была экшен рпг ? Там вроде прокачка как соулс лак была ?

0
Аристов--Черный

А как прокачка связана с ролевым отыгрышем? В ролевой игре мы определяем каким будет персонаж(сюжетно) и его влияние на мир, а прокачка - лишь нелинейное изменение характеристик.

0
Александр Назарко

главное, чтоб эти уроды разблокировали длс для "алтимейт" версии с хамбла, которая по факту является стандартной

0
shit again
подчеркивает продолжительный успех survival-хоррора

Ну-ну, хоррора

0
Аристов--Черный

Будет любопытно посмотреть, что Remedy понимает под RPG. Даже бывшие корифеи жанра это стали забывать.

0
The Dark Side

Добавят прокачку в виде дерева умений и может дадут иногда выбирать варианты ответа в диалогах, которые не будут ни на что влиять, может сделают несколько концовок. Ещё может будет инвентарь с разными шмотками. Вряд ли будет что-то большее. И всё это не является элементами РПГ строго говоря.

0
FatalleZ

Из AW2 они сделали псевдодетективную нудятину, игра сильно потеряла в динамике хоть и была все еще сильна повествованием.

Надеюсь контрол 2 не станет РПГ гриндилкой ключиков для открытия новых локаций в рандомном порядке.

0
rtnrwv

она и так максимально душная была, а теперь ещё возиться с рпг элементами...

-1
My life is a game

Ну алан вейк мне не зашел.
Кто играл в 1 часть контрол как Вам?

-1
Васси

Хорошая графика, отличная физика, мистика и эффектный дизайн архитектуры. Это с одной стороны. С другой нудное блуждание по лаберинтообразным коридорам, боёвка очень на любителя, туда же и сюжет. Я от неё устал спустя часов 5 и больше не возвращался. Но попробовать определенно стоит.

0
Лидер X

уважение, обожаю экшн рпг

-4
JohnTornton

контрол и так была ересью
теперь будет ересь с циферками урона на экране и тупой прокачкой, где можно по сути ничё не качать и точно также играть
а враги станут ещё более душными и лупить их придётся дольше

-7
MadDarkGuard

Да естественно, будет условное дерево навыков, от этого экшен не станет РПГ)

1
DmitriyKats

Да-да, ересь и духота, мы вас поняли.

0