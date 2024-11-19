Control 2 официально станет экшен-RPG, а оригинальная игра получит обновление в следующем году

На встрече с инвесторами студия Remedy подтвердила, что Control 2 станет экшен-RPG. Это будет значительное изменение для серии, так как первая часть, вышедшая в 2019 году, не включала ролевых элементов.

Кроме того, оригинальная Control получит бесплатное обновление в начале 2025 года, которое разблокирует весь ранее выпущенный контент. А 12 февраля того же года состоится выход Control Ultimate Edition на Mac, что сделает игру доступной для пользователей компьютеров Apple.

Что касается Alan Wake 2, продажи игры превысили 1,8 миллиона копий. Только с февраля 2024 года было продано 500 тысяч копий, что подчеркивает продолжительный успех survival-хоррора.

Информация о сюжете Control 2 пока ограничена. В недавнем дополнении к Alan Wake 2 — The Lake House — игроки обнаружили тизер, показывающий кадры неизвестного города. Это намекает, что события продолжения могут выйти за пределы Старейшего Дома, ключевой локации первой части.