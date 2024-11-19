Control 2 официально станет экшен-RPG, а оригинальная игра получит обновление в следующем году

На встрече с инвесторами студия Remedy подтвердила, что Control 2 станет экшен-RPG. Это будет значительное изменение для серии, так как первая часть, вышедшая в 2019 году, не включала ролевых элементов.
Кроме того, оригинальная Control получит бесплатное обновление в начале 2025 года, которое разблокирует весь ранее выпущенный контент. А 12 февраля того же года состоится выход Control Ultimate Edition на Mac, что сделает игру доступной для пользователей компьютеров Apple.
Что касается Alan Wake 2, продажи игры превысили 1,8 миллиона копий. Только с февраля 2024 года было продано 500 тысяч копий, что подчеркивает продолжительный успех survival-хоррора.
Информация о сюжете Control 2 пока ограничена. В недавнем дополнении к Alan Wake 2 — The Lake House — игроки обнаружили тизер, показывающий кадры неизвестного города. Это намекает, что события продолжения могут выйти за пределы Старейшего Дома, ключевой локации первой части.
Перевожу, это значит цифры урона и уровни врагов с прокачкой и шмотом
Учитывая, что это всё и так было в первой части...
Наконец для полного издания откроют доступ к костюмам за предзаказ, неожиданно щедро спустя столько лет.
Тоже рад этому. Их и сейчас можно разблокировать, но надо "танцевать с бубном", чтобы это сделать. Но что то нет желания этим заморачиваться.
На ПК то проблем с ними нет, даже замодить шмотки можно. На PS5 они не работают, хотя, у меня есть версия для PS4, где они есть, странно, что они зажали по сути пару костюмом, и то, среди них большинству нужен один с красной жилеткой.
топчик)
копчик
Угу. Прокачка навыков, оружия - это НЕ ролевые элементы, ага)
Квесты, там, не, не ролевые)
Да, это не ролевые элементы. Прокачка есть в какой-нибудь Nba 2K (даже с аналогами перков). Квесты там тоже, кстати, есть в режиме карьеры.
Это и есть ролевые элементы, с добрым утром)
Там три костюма были за пред заказ которых не было даже Ultimate Edition ну вот мы их и получим , Ура
Зочем?
Экшен/RPG, как например Готика или Морровинд, или все же экшеном с элементами рпг, как большинство современных игр, которые выдают за рпг, как вон в номинации на TGA 2024?
А разве первая часть не была экшен рпг ? Там вроде прокачка как соулс лак была ?
А как прокачка связана с ролевым отыгрышем? В ролевой игре мы определяем каким будет персонаж(сюжетно) и его влияние на мир, а прокачка - лишь нелинейное изменение характеристик.
главное, чтоб эти уроды разблокировали длс для "алтимейт" версии с хамбла, которая по факту является стандартной
Ну-ну, хоррора
Будет любопытно посмотреть, что Remedy понимает под RPG. Даже бывшие корифеи жанра это стали забывать.
Добавят прокачку в виде дерева умений и может дадут иногда выбирать варианты ответа в диалогах, которые не будут ни на что влиять, может сделают несколько концовок. Ещё может будет инвентарь с разными шмотками. Вряд ли будет что-то большее. И всё это не является элементами РПГ строго говоря.
Из AW2 они сделали псевдодетективную нудятину, игра сильно потеряла в динамике хоть и была все еще сильна повествованием.
Надеюсь контрол 2 не станет РПГ гриндилкой ключиков для открытия новых локаций в рандомном порядке.
она и так максимально душная была, а теперь ещё возиться с рпг элементами...
Ну алан вейк мне не зашел.
Кто играл в 1 часть контрол как Вам?
Хорошая графика, отличная физика, мистика и эффектный дизайн архитектуры. Это с одной стороны. С другой нудное блуждание по лаберинтообразным коридорам, боёвка очень на любителя, туда же и сюжет. Я от неё устал спустя часов 5 и больше не возвращался. Но попробовать определенно стоит.
уважение, обожаю экшн рпг
контрол и так была ересью
теперь будет ересь с циферками урона на экране и тупой прокачкой, где можно по сути ничё не качать и точно также играть
а враги станут ещё более душными и лупить их придётся дольше
Да естественно, будет условное дерево навыков, от этого экшен не станет РПГ)
Да-да, ересь и духота, мы вас поняли.