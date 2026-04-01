CONTROL Resonant будет представлена на gamescom latam

Remedy Entertainment объявила, что CONTROL Resonant, долгожданное продолжение многократно отмеченной наградами игры CONTROL, будет представлена на gamescom latam в этом году.

Эксклюзивная встреча с Микаэлем Касуриненом, со-креативным директором CONTROL Resonant и Remedy Entertainment, состоится на главной сцене в пятницу, 1 мая, где будут раскрыты подробности и особенности игры. После команда Remedy проведёт встречу с фанатами, где будут разыгрываться призы и многое другое. Дополнительные мероприятия для фанатов также пройдут в субботу, 2 мая.

В CONTROL Resonant игроки исследуют искажённый Манхэттен на грани паранормального уничтожения в этой захватывающей приключенческой RPG. Раскройте невероятные способности Дилана Фейдена, который борется за свою человечность и выживание против космической угрозы, искажающей реальность.

Релиз CONTROL Resonant запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.