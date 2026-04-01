Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.8 176 оценок

CONTROL Resonant будет представлена на gamescom latam

monk70

Remedy Entertainment объявила, что CONTROL Resonant, долгожданное продолжение многократно отмеченной наградами игры CONTROL, будет представлена на gamescom latam в этом году.

Эксклюзивная встреча с Микаэлем Касуриненом, со-креативным директором CONTROL Resonant и Remedy Entertainment, состоится на главной сцене в пятницу, 1 мая, где будут раскрыты подробности и особенности игры. После команда Remedy проведёт встречу с фанатами, где будут разыгрываться призы и многое другое. Дополнительные мероприятия для фанатов также пройдут в субботу, 2 мая.

В CONTROL Resonant игроки исследуют искажённый Манхэттен на грани паранормального уничтожения в этой захватывающей приключенческой RPG. Раскройте невероятные способности Дилана Фейдена, который борется за свою человечность и выживание против космической угрозы, искажающей реальность.

Релиз CONTROL Resonant запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

