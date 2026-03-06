Control Resonant - это сиквел, связанный с оригиналом, но также существующий сам по себе

Control Resonant — это сиквел, Remedy Entertainment настаивает на том, что это «независимый проект, существующий сам по себе», как описывает креативный директор Микаэль Касуринен.

Мы называем это продолжением, и это действительно продолжение, но это также самостоятельный продукт, который стоит особняком. И для меня эти игры связаны как брат и сестра. Каждый принадлежит к одной семье, но у них есть своя индивидуальность, свои желания и свои судьбы, и они связаны.

Интересно, что, по его словам, путешествие Дилана по Манхэттену с целью одолеть Шумов и другие паранормальные угрозы (включая некоторые новые), — это «обратное путешествие по сравнению с Джесси». Она была заперта в Старейшем Доме, ей приходилось выживать и понимать его тонкости, чтобы стать Директором ФБК. В отличие от неё, Дилан провёл всю свою жизнь в этих бруталистских стенах и после долгого времени видит реальный мир.

Переход из этой изоляции, плена, этого странного места, которое для него нормально, во внешний мир. И этот внешний мир для него странный и необычный, но в то же время знакомый нам. И в этом есть что-то действительно захватывающее.

Выходящая в этом году игра Control Resonant значительно отличается от оригинала тем, что предлагает «открытый» мир. Помимо прохождения сюжета, игроки могут исследовать укромные уголки Манхэттена, встречаясь с оставшимися в живых мирными жителями и раскрывая секреты.

По мере прохождения Дилан может развивать Аберранта, открывая новые навыки для Основной и Вторичной форм, а также побеждая могущественных Резонантов и добавляя их способности в свой арсенал.