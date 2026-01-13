Control Resonant - не безопасный сиквел: Remedy нацелена на самый масштабный и амбициозный проект для фанатов

Remedy Entertainment, за плечами которой такие игры, как Alan Wake 2 и Control, стремится к ещё большим высотам в своем следующем проекте. Конечно же, речь идёт о Control Resonant, продолжении оригинальной игры 2017 года, в которой Дилан Фейден путешествует по Манхэттену, чтобы остановить паранормальную угрозу, и это может стать «самой масштабной и амбициозной игрой» студии на сегодняшний день.

Remedy не собирается почивать на лаврах первой игры. Студия заявила в недавнем сообщении в Х/Twitter:

Мы хотели бросить себе вызов и создать самую масштабную и амбициозную игру из всех, что мы когда-либо делали. Это не безопасное продолжение. Мы хотим расширить границы своих возможностей, и мы верим, что спустя 7 лет вы, фанаты, этого заслуживаете.

Описанная как ролевая игра в жанре экшен с открытым миром, игра предлагает «обширные зоны» на Манхэттене, которые игроки могут проходить «в определённой последовательности». Так что, пока Дилан борется с ужасами, используя свои способности и трансформирующегося Аберранта, отчаянно ищет свою пропавшую сестру и пытается спасти мир, вы можете случайно наткнуться на различные разветвлённые миссии и встречи.

Control Resonant выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.