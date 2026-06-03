Control Resonant обзавелась системными требованиями

Компания Remedy Entertainment объявила о мировом релизе Control Resonant 24 сентября 2026 года во время презентации Sony State of Play. В продолжении игры Control 2019 года Дилан Фейден играет главную роль, а новый сверхъестественный кризис угрожает самой реальности.
Предзаказы уже доступны для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store. Remedy самостоятельно издаёт игру, а Annapurna Pictures выступает в качестве софинансирующего и совместного продюсера.
Разработчики представили системные требования. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется 64-разрядная версия Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-8500 или аналогичный чип от AMD, а также 16 ГБ оперативной памяти. В качестве видеокарты разработчики рекомендуют GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT с 6 ГБ видеопамяти. Для установки игры понадобится 100 ГБ свободного места на диске.
Для комфортной игры на более высоких настройках разработчики советуют использовать систему с процессором Ryzen 7 3700X либо сопоставимым решением от Intel и 16 ГБ оперативной памяти. Из видеокарт рекомендуется GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT с 8 ГБ видеопамяти. Требования к свободному месту остаются прежними — 100 ГБ.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 / 11 (64 bit)
- Процессор: Intel i5-8500 or AMD equivalent
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Geforce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT (6GB)
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 / 11 (64 bit)
- Процессор: Ryzen 7 3700X or Intel equivalent
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Geforce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT (8GB)
- Место на диске: 100 ГБ
Толку от них, в России недоступна, даже с иностранного аккаунта, по ip блочат
Нормальные системки
Аниме-молот?
"...рекомендуется GeForce RTX 3070"
Ой а что это случилось?) Продажи Алана Вейка 2 не устроили? Решили больше этой ерундой не заниматься. Может даже в стиме в этот раз выпустят сразу, как думаете?
чет у меня сомнения насчет требований, будут выше к релизу 100%, рекомендованные уж точно, с mesh шейдерами и трассировкой. Если конечно Ремеди неожиданно не решили даунгрейднуть графен после AW2, в чем я сомневаюсь