Control Resonant обзавелась системными требованиями

Компания Remedy Entertainment объявила о мировом релизе Control Resonant 24 сентября 2026 года во время презентации Sony State of Play. В продолжении игры Control 2019 года Дилан Фейден играет главную роль, а новый сверхъестественный кризис угрожает самой реальности.

Предзаказы уже доступны для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store. Remedy самостоятельно издаёт игру, а Annapurna Pictures выступает в качестве софинансирующего и совместного продюсера.

Разработчики представили системные требования. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется 64-разрядная версия Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-8500 или аналогичный чип от AMD, а также 16 ГБ оперативной памяти. В качестве видеокарты разработчики рекомендуют GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT с 6 ГБ видеопамяти. Для установки игры понадобится 100 ГБ свободного места на диске.

Для комфортной игры на более высоких настройках разработчики советуют использовать систему с процессором Ryzen 7 3700X либо сопоставимым решением от Intel и 16 ГБ оперативной памяти. Из видеокарт рекомендуется GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT с 8 ГБ видеопамяти. Требования к свободному месту остаются прежними — 100 ГБ.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 / 11 (64 bit)

Процессор: Intel i5-8500 or AMD equivalent

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Geforce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT (6GB)

Место на диске: 100 ГБ

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