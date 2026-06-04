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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.6 196 оценок

Control Resonant от Remedy станет одним из главных участников летнего PC Gaming Show

Gruz_ Gruz_

Студия Remedy Entertainment официально подтвердила участие приключенческого экшена Control Resonant в летней презентации PC Gaming Show. Показ запланирован на воскресенье, 7 июня 2026 года. Прямая трансляция стартует в 22:00 по московскому времени, а сам проект станет одним из главных хедлайнеров мероприятия. Следить за эфиром можно будет на официальных каналах PC Gamer в Twitch и YouTube.

Ранее на майской презентации State of Play разработчики уже раскрыли официальную дату релиза игры — 24 сентября. Предстоящее же выступление на PC Gaming Show сфокусируется на демонстрации игрового процесса. Зрителям обещают показать свежие геймплейные кадры и эксклюзивные интервью с создателями, в которых они раскроют детали сюжета и нарративной составляющей.

Для Remedy это выступление станет ключевым этапом маркетинговой кампании перед осенним релизом.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
НЕЧТОжества

При этом делюкс со стартом раньше обычного издания будет чисто на плойке, хд. Сразу бы и нормально разрекламировали бы на стейте (или чуть позже) тогда.