Бесплатная демоверсия сверхъестественного экшена Control Resonant от студии Remedy Entertainment стала доступна владельцам консолей Xbox. Релиз на платформе Microsoft состоялся после того, как аналогичное предложение появилось на PlayStation 5 в рамках каталога подписки PS Plus Premium.

Главной особенностью триала стала возможность исследовать локацию Изменённый Манхэттен. При этом в официальном анонсе не уточняется точный объём доступного игрового контента, а также наличие каких-либо временных ограничений на прохождение демо (помимо стандартных условий пробного доступа в подписке PS Plus Premium).

Таким образом, разработчики из Remedy охватили аудиторию обеих ключевых консольных платформ, дав игрокам шанс лично оценить ключевые особенности и атмосферу новинки перед приобретением полной копии.