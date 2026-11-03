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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 471 оценка

CONTROL Resonant получила первую скидку 20% на всех платформах

monk70 monk70

Remedy объявила о старте распродажи CONTROL Resonant. С сегодняшнего дня игру можно приобрести со скидкой 20% на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК — в Steam и Epic Games Store.

CONTROL Resonant развивает идеи, заложенные в первой части. Геймплей сосредоточен на сражениях, где в ход идет как оружие, так и многочисленные особые способности.

Структура кампании опирается на принципы жанра «метроидвания»: ключевую роль здесь играет исследование мира. Многие локации поначалу остаются недоступными — попасть в них можно лишь после получения определённых улучшений и способностей.

Раздачи и скидки 1
14
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Шрек vs GTA 6

кАААл уже потёк на 20%, скоро будет под 90%

20
tvorog8088

Да даже со 100% скидкой удалил через час)))

Какой нибудь End of Abyss интересней намного, его я полностью прошёл хоть и с трейнером.

9
Джеймс Морган Макгилл

Отличная игра..хейтеры противные обрыганы

8
rei_nyasha

в игре есть геймплей

современным геймерам не понять

4