CONTROL Resonant получила первую скидку 20% на всех платформах

Remedy объявила о старте распродажи CONTROL Resonant. С сегодняшнего дня игру можно приобрести со скидкой 20% на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК — в Steam и Epic Games Store.

CONTROL Resonant развивает идеи, заложенные в первой части. Геймплей сосредоточен на сражениях, где в ход идет как оружие, так и многочисленные особые способности.

Структура кампании опирается на принципы жанра «метроидвания»: ключевую роль здесь играет исследование мира. Многие локации поначалу остаются недоступными — попасть в них можно лишь после получения определённых улучшений и способностей.