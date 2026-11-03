CONTROL Resonant получила первую скидку 20% на всех платформах

Remedy объявила о старте распродажи CONTROL Resonant. С сегодняшнего дня игру можно приобрести со скидкой 20% на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК — в Steam и Epic Games Store.
CONTROL Resonant развивает идеи, заложенные в первой части. Геймплей сосредоточен на сражениях, где в ход идет как оружие, так и многочисленные особые способности.
Структура кампании опирается на принципы жанра «метроидвания»: ключевую роль здесь играет исследование мира. Многие локации поначалу остаются недоступными — попасть в них можно лишь после получения определённых улучшений и способностей.
кАААл уже потёк на 20%, скоро будет под 90%
Да даже со 100% скидкой удалил через час)))
Какой нибудь End of Abyss интересней намного, его я полностью прошёл хоть и с трейнером.
Отличная игра..хейтеры противные обрыганы
в игре есть геймплей
современным геймерам не понять