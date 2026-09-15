Control Resonant получила подробности версии для PS5 и PS5 Pro: три графических режима и поддержка DualSense

Remedy Entertainment поделилась новыми подробностями Control Resonant для PlayStation 5 и PS5 Pro. Разработчики рассказали о графических режимах и возможностях DualSense.

На PS5 игрокам будут доступны три режима отображения. Режим производительности работает при 60 FPS с динамическим разрешением до 1440p и апскейлом до 4K. Режим качества предлагает нативное 4K, улучшенные отражения и более качественные эффекты рейтрейсинга, но ограничен 30 кадрами в секунду. Третий, сбалансированный режим, рассчитан на 40 FPS и доступен только на телевизорах и мониторах с поддержкой 120 Гц.

На PS5 Pro режим производительности обеспечивает 60 FPS с более стабильным разрешением и улучшенным качеством изображения по сравнению с базовой консолью.

Remedy также подтвердила полноценную поддержку DualSense. Адаптивные триггеры будут по-разному реагировать в зависимости от оружия и сверхъестественных способностей, тактильная отдача передаст телекинез, разрушения и аномалии, а динамик контроллера, микрофон и сенсорная панель задействованы в отдельных игровых взаимодействиях. Все функции поддерживаются и на DualSense Edge.

Релиз Control Resonant состоится 24 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.