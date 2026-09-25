Control Resonant получит Новую игру++, фоторежим и другое - Remedy рассказала о пострелизной поддержке

Спустя день после релиза CONTROL Resonant студия Remedy поблагодарила игроков за тёплый приём и поделилась первыми планами по пострелизной поддержке. Разработчики уже работают над режимом Новая игра++, полноценным фоторежимом и новыми косметическими предметами для Дилана Фейдена.

По словам Remedy, после прохождения основной сюжетной линии игра не заканчивается: пользователи могут продолжить выполнять побочные задания, искать скрытый контент, открывать World Feats или начать прохождение в режиме Новая игра+.

Сейчас НГ+ позволяет пройти игру повторно только один раз. В октябрьском обновлении появится НГ++, благодаря которому можно будет запускать новое прохождение поверх предыдущего без сброса прогресса.

Одной из самых ожидаемых функций стал фоторежим. Remedy подтвердила, что фоторежим уже давно находится в разработке, а при его создании студия консультировалась с виртуальными фотографами из сообщества.

Функцию решили не включать в релизную версию, чтобы сосредоточиться на стабильности и качестве самой игры. Выход фоторежима запланирован на ноябрь.

Также Remedy пообещала расширить коллекцию косметических предметов для главного героя в будущих обновлениях. Пока же студия напоминает, что в игре ещё можно найти множество костюмов, а эксклюзивные облики доступны через подписку на новостную рассылку и Twitch Drops.

В завершение разработчики поблагодарили игроков за поддержку релиза и призвали продолжать делиться отзывами, пока команда готовит следующие обновления для CONTROL Resonant.