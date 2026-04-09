Control Resonant получит официальный текстовый перевод на русский язык

Студия Remedy Entertainment подтвердила, что Control Resonant получит текстовый перевод на русский язык. Информация о локализации была представлена в списке поддерживаемых языков.
На данный момент точная дата релиза игры остаётся неизвестной, однако известно, что проект находится в разработке и планируется к выходу в 2026 году на ПК (Steam, EGS), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы пока не открыты, но игру уже можно добавить в список желаемого.
Control Resonant является сиквелом оригинальной Control и продолжает развивать её вселенную. Главным героем станет Дилан Фейден, брат Джесси из первой части, которому предстоит столкнуться с угрозой космического происхождения. Несмотря на важные сюжетные детали, главным новостным моментом остаётся именно появление русского текстового перевода, который сделает игру доступнее для широкой аудитории.
Первая часть получила отличную озвучку неофициальную тут тоже имеет смысл дождаться ее
Еще и на русский переводят это унылое... Опять бегать записки собирать да кому эта игра нужна?
Ну вот, а я говорил что возможно будет русский язык. А некоторые тут на ПГ студию в русофобы уже записали
заднию включили
Да лишь бы не ИИ, а то вон в Crimson Desert тоже русский перевод, да такой, что пишут одно, а говорят другое