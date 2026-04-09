Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.8 179 оценок

Control Resonant получит официальный текстовый перевод на русский язык

butcher69 butcher69

Студия Remedy Entertainment подтвердила, что Control Resonant получит текстовый перевод на русский язык. Информация о локализации была представлена в списке поддерживаемых языков.

На данный момент точная дата релиза игры остаётся неизвестной, однако известно, что проект находится в разработке и планируется к выходу в 2026 году на ПК (Steam, EGS), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы пока не открыты, но игру уже можно добавить в список желаемого.

Control Resonant является сиквелом оригинальной Control и продолжает развивать её вселенную. Главным героем станет Дилан Фейден, брат Джесси из первой части, которому предстоит столкнуться с угрозой космического происхождения. Несмотря на важные сюжетные детали, главным новостным моментом остаётся именно появление русского текстового перевода, который сделает игру доступнее для широкой аудитории.

Kamishini1993

Первая часть получила отличную озвучку неофициальную тут тоже имеет смысл дождаться ее

Black3D

Еще и на русский переводят это унылое... Опять бегать записки собирать да кому эта игра нужна?

Константин335

Ну вот, а я говорил что возможно будет русский язык. А некоторые тут на ПГ студию в русофобы уже записали

WerGC

заднию включили

Alex Energy

Да лишь бы не ИИ, а то вон в Crimson Desert тоже русский перевод, да такой, что пишут одно, а говорят другое

