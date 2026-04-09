Control Resonant получит официальный текстовый перевод на русский язык

Студия Remedy Entertainment подтвердила, что Control Resonant получит текстовый перевод на русский язык. Информация о локализации была представлена в списке поддерживаемых языков.

На данный момент точная дата релиза игры остаётся неизвестной, однако известно, что проект находится в разработке и планируется к выходу в 2026 году на ПК (Steam, EGS), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы пока не открыты, но игру уже можно добавить в список желаемого.

Control Resonant является сиквелом оригинальной Control и продолжает развивать её вселенную. Главным героем станет Дилан Фейден, брат Джесси из первой части, которому предстоит столкнуться с угрозой космического происхождения. Несмотря на важные сюжетные детали, главным новостным моментом остаётся именно появление русского текстового перевода, который сделает игру доступнее для широкой аудитории.