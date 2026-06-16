Control Resonant получит "самую масштабную маркетинговую кампанию" от Remedy

Чтобы конкурировать с такими играми, как Silent Hill: Townfall, Onimusha: Way of the Sword и многими другими, в условиях очень насыщенного графика релизов в сентябре, требуется уверенность. Но Remedy, похоже, вполне уверена, что Control Resonant станет запоминающимся и увлекательным приключением для тех, кто планирует присоединиться к Дилану и восстановить подобие нормальной жизни на Манхэттене.

Мы уже знаем, что это «самый масштабный и амбициозный» проект Remedy на сегодняшний день. Однако, ситуация может значительно интереснее, поскольку директор по коммуникациям Remedy, Томас Пуха, рассказал IGN, что компания запланировала масштабную маркетинговую кампанию, чтобы привлечь как можно больше внимания к проекту.

Релиз — это непростая задача, это неоспоримо, но конкуренция всегда будет, однако в конечном итоге мы должны доверять качеству нашей игры. Мы проводим самую масштабную маркетинговую кампанию Remedy — Control Resonant. Цена очень конкурентоспособная, и в ближайшие дни нас ждёт ещё много интересного, теперь, когда известна дата релиза.

Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.