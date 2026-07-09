Control Resonant потребует больше времени на прохождение, чем оригинал

Продолжительность геймплея в грядущем экшен-RPG Control Resonant окажется значительно больше, чем в первой части. Об этом в интервью ютуб-каналу MinnMax официально заявил игровой директор франшизы Микаэль Касуринен. Разработчики из студии Remedy Entertainment учли отзывы сообщества на относительную краткость оригинальной игры 2019 года, на прохождение сюжетной кампании которой у игроков уходило в среднем около 9 часов.

По словам Касуринена, общее количество времени, необходимое для полного завершения Control Resonant, заметно возрастет. Геймдиректор не стал раскрывать, за счет чего именно увеличится хронометраж — основной истории или побочных активностей, — однако подтвердил интеграцию большого количества сложных необязательных боссов. Они призваны бросить серьезный вызов хардкорным игрокам.

Дополнительным фактором увеличения игрового процесса станет структурное разделение повествования на главы. Студия Remedy явно нацелена на расширение масштабов своей вселенной.

Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.