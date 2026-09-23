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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.2 251 оценка

CONTROL Resonant появилась в сети за день до официального релиза - в PC-версии нет Denuvo

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PC-версия CONTROL Resonant появилась в сети за день до официального релиза игры. Распространяемая сборка уже позволяет запустить проект без дополнительных действий, связанных с обходом защиты. На странице игры в Steam отсутствует упоминание Denuvo или другой сторонней DRM-системы.

Официальный мировой релиз CONTROL Resonant состоится 24 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Epic Games Store. Это подтверждено самой Remedy Entertainment.

Секреты выживания и главные советы для старта в Control Resonant

Новая часть Control посвящена Дилану Фейдену, который становится единственным игровым персонажем. Действие разворачивается в искажённом Манхэттене, столкнувшемся с новой сверхъестественной угрозой, пока Джесси Фейден остаётся пропавшей без вести.

Какую форму оружия выбрать в Control Resonant для старта? Как сменить Анаморфа после выбора

Таким образом, PC-версия CONTROL Resonant оказалась доступна в неофициальном виде ещё до запланированного релиза 24 сентября.

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334
Комментарии:  334
Ваш комментарий
Death to Spies

Даже бесплатно не буду в это играть, хватило первой части!))

120
JackBV

Мляяя , когда это всё проходить )) Дожили

86
Константин335

А я буду ждать до завтра, так как купил игру в Стиме

51
Tarnished911

Я как владелец пс5(бывший владелец пк) очень рад за вас ребята , качайте наслаждайтесь игрой . Я тоже пройду гта 6