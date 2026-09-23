CONTROL Resonant появилась в сети за день до официального релиза - в PC-версии нет Denuvo

PC-версия CONTROL Resonant появилась в сети за день до официального релиза игры. Распространяемая сборка уже позволяет запустить проект без дополнительных действий, связанных с обходом защиты. На странице игры в Steam отсутствует упоминание Denuvo или другой сторонней DRM-системы.

Официальный мировой релиз CONTROL Resonant состоится 24 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Epic Games Store. Это подтверждено самой Remedy Entertainment.

Новая часть Control посвящена Дилану Фейдену, который становится единственным игровым персонажем. Действие разворачивается в искажённом Манхэттене, столкнувшемся с новой сверхъестественной угрозой, пока Джесси Фейден остаётся пропавшей без вести.

Таким образом, PC-версия CONTROL Resonant оказалась доступна в неофициальном виде ещё до запланированного релиза 24 сентября.