Control Resonant предлагает режим производительности 60 FPS на консолях, хорошо работает на PS5 Pro

Ещё в марте, когда игра находилась на стадии альфа-тестирования, Control Resonant от Remedy планировала обеспечить 60 FPS на всех платформах. Если вас беспокоило отсутствие обновлений, старший дизайнер уровней Архи Макконен подтвердил WCCF Tech, что консольные версии будут иметь режим производительности 60 FPS.

Конечно, это часть «классической настройки» на Xbox Series X и PS5, которая также включает режим качества. Однако он не упомянул разрешение или то, использует ли команда какое-либо масштабирование.

Что касается PS5 Pro, здесь ответ сложнее. Control Resonant оптимизирована для этой платформы, но Макконен не смог предоставить подробную информацию о разрешении, производительности или даже поддержке PSSR. «Играется хорошо, но у меня нет конкретных цифр, чтобы вам их назвать», — добавил он. Тем не менее, отметив, что вернётся с «более точным ответом», он намекнул, что команда разработчиков поделится дополнительной информацией в ближайшие недели.

С выходом Control Resonant 24 сентября на консолях и ПК, фанатам не придётся долго ждать, чтобы оценить то, что Remedy называет своей «самой масштабной и амбициозной игрой». В прошлом месяце эта экшен-RPG набрала более 1,5 миллиона добавлений в списки желаний, и это число, вероятно, увеличилось после трейлера, показанного на открытии Gamescom.