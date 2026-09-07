Control Resonant предложит свободу выбора уже через 1-2 часа, но не станет игрой с открытым миром

Remedy раскрыла новые подробности Control Resonant. Несмотря на нелинейную структуру и несколько крупных игровых зон, студия вновь подчеркнула: это не игра с открытым миром.

По словам геймдиректора Микаэля Касуринена, многие паранормальные угрозы будут необязательными, а сражаться с ними можно в любом порядке после вступительных часов. Такой подход становится возможен благодаря тому, что уже через 1–2 часа игрокам открывается большая часть мира.

Старший левел-дизайнер Архи Макконен рассказал, что после пролога игрок получает доступ сразу к нескольким зонам и сам решает, чем заниматься дальше: продолжать сюжет, выполнять побочные задания или исследовать активности «живого мира».

После первых этапов игры, примерно через час-два, мы открываем мир, и открываем его масштабно, с множеством зон. После этого игроки отправляются исследовать то, что им кажется наиболее интересным. Они могут немного побродить по одной зоне, а затем перейти в другую и найти то, и это, и это.



Они могут решить, хотят ли они продолжить основной квест и следовать сюжету, или выполнить побочные задания, или заняться другими делами в живом мире. У игроков есть большая свобода выбора, куда и когда идти.

Remedy делает особый акцент на сайд-квестах. По словам Макконена, они насыщены сюжетом, полны неожиданных событий и по уровню проработки сопоставимы с основной историей.

Разработчик отметил, что одни регионы могут содержать больше сюжетных миссий, а другие — больше побочного контента, однако в целом объём интересных активностей будет примерно одинаковым во всех зонах.

Они насыщены сюжетом и полны неожиданностей, и в них происходит очень много всего. Это как в первой игре, где часть побочного контента была почти безумнее, чем основные квесты. Так что, я думаю, все они одинаково полны интересных вещей, которые можно найти.

Control Resonant выйдет 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На прохождение основной кампании уйдёт около 30 часов, а полное исследование всего контента займёт 50 часов и более.