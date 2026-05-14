Control Resonant станет настоящей ролевой игрой: это "наша серия RPG", подчёркивает Remedy

Хотя Control обычно считается приключенческой игрой, Remedy Entertainment всегда задумывала серию как часть жанра ролевых игр. С выходом Control Resonant студия с самого начала дала понять, что это экшен-RPG.

В интервью Gamesradar креативный директор Микаэль Касуринен заявил, что Control зародилась как серия экшен-RPG ещё до того, как была задумана оригинальная игра.

Когда я думал о Control, ещё до того, как она получила название Control, у меня возникла идея создать франшизу RPG. Но я задавался вопросом: «Как мне этого достичь? Какой будет версия от Remedy?» Учиться нужно на практике, и так родилась Control.

Касуринен подчёркивает, что Control заложила основу для своего сиквела, представив такие элементы, как способности, выбор оружия и нелинейные карты — всё это было новым для разработчика Quantum Break и Alan Wake на тот момент.

Это был первый раз, когда мы делали что-то подобное. Была основная сюжетная линия, но были и другие истории. Были побочные квесты. Мы никогда раньше этого не делали. Мы никогда не внедряли диалоги с выбором ответа, когда вы разговариваете с персонажем и можете выбрать, что сказать. Всё это было новым… Моё намерение было таким: «Я хочу посмотреть, что представляет собой версия RPG от Remedy». Именно таким и была Control.

С выходом этого сиквела студия сделала решающий шаг в своём развитии.

В Resonant я хотел перестать называть её экшен-приключением. Это экшен-RPG. Это франшиза RPG от Remedy, и мы собираемся принять её, посвятить ей себя и двигаться ещё дальше в этом направлении.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.