Control Resonant станет первой одиночной игрой от Remedy, которая выйдет в Steam в день релиза

Студия Remedy Entertainment объявила о значительном изменении в своей издательской политике: предстоящая Control Resonant станет первой крупной одиночной игрой студии, которая выйдет в Steam одновременно с релизом на других платформах.

Хотя ранее Remedy уже выпускала мультиплеерный проект FBC: Firebreak в день релиза в Steam, для крупной одиночной игры, такой как Control Resonant, этот шаг имеет гораздо большее стратегическое значение. Ранее игры Remedy, как правило, появлялись в Steam с задержкой и издавались сторонними компаниями.

У оригинальной Control сформировалось большое сообщество на ПК, значительная часть которого предпочитает использовать Steam в качестве основной платформы. Студия признает, что большая часть аудитории PC-игроков сосредоточена именно в Steam, поэтому выход в магазине Valve в день релиза обеспечит проекту широкий охват аудитории, что даст добавление в списки желаемого, предоставит доступ к инструментам сообщества и обеспечит долгосрочный интерес к игре за счет распродаж. Таким образом, Remedy поддерживает растущий в индустрии тренд на отказ от платформенной эксклюзивности.

Релиз Control Resonant состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.