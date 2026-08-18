Control Resonant ушла "на золото" - релиз 24 сентября

Control Resonant достигла золотого статуса — разработка игры завершена, и команда готова представить игрокам новую историю во вселенной Control.
Релиз состоится 24 сентября. Игрокам предстоит раскрыть паранормальные способности Дилана Фейдена и исследовать искажённый Манхэттен, полный сверхъестественных угроз и загадок.
При этом дата выхода физического издания перенесена на 15 октября. Разработчикам потребуется ещё немного времени, чтобы подготовить и доставить дисковые версии игры.
Цифровой релиз Control Resonant состоится в первоначально заявленную дату — 24 сентября.
Кому это гуано нужно, где Максим Попоболь?
Они ещё после FBC: Firebreak не оклемались. Тут уже нокаут будет...
Первая часть мне понравилась, правда в начале скучновато было проходить, посмотрим что из себя вторая часть выйдет
Блэт у вас что один кадр из игры на всех писак?пи3дец обленились вы ребята.
Не забывайте в игре не будет русского языка