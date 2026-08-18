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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 217 оценок

Control Resonant ушла "на золото" - релиз 24 сентября

monk70 monk70

Control Resonant достигла золотого статуса — разработка игры завершена, и команда готова представить игрокам новую историю во вселенной Control.

Релиз состоится 24 сентября. Игрокам предстоит раскрыть паранормальные способности Дилана Фейдена и исследовать искажённый Манхэттен, полный сверхъестественных угроз и загадок.

При этом дата выхода физического издания перенесена на 15 октября. Разработчикам потребуется ещё немного времени, чтобы подготовить и доставить дисковые версии игры.

Цифровой релиз Control Resonant состоится в первоначально заявленную дату — 24 сентября.

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8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Калобок

Кому это гуано нужно, где Максим Попоболь?

8
FumblingLysanias

Они ещё после FBC: Firebreak не оклемались. Тут уже нокаут будет...

2
SERGIOUS LEE

Первая часть мне понравилась, правда в начале скучновато было проходить, посмотрим что из себя вторая часть выйдет

1
Azimut zvuk

Блэт у вас что один кадр из игры на всех писак?пи3дец обленились вы ребята.

1
Руслан Бригадир

Не забывайте в игре не будет русского языка