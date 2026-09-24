CONTROL Resonant уверенно стартовала в Steam - свыше 32 тысяч игроков и 83% положительных отзывов

Сегодня, 24 сентября, состоялся релиз CONTROL Resonant — продолжения приключенческого экшена Control от Remedy Entertainment. Уже в первые часы после запуска игра привлекла десятки тысяч пользователей Steam.

На момент публикации пиковый онлайн CONTROL Resonant достиг 32 569 игроков, а сама игра заняла второе место среди самых продаваемых проектов Steam. Первые отзывы также складываются преимущественно положительно: из 197 обзоров 163 оказались положительными и 34 — отрицательными, что соответствует 82,7% рекомендаций. При этом онлайн продолжает расти, а впереди ещё выходные, когда активность игроков может увеличиться ещё сильнее.

Согласно первым отзывам в Steam, игроки особенно хвалят динамичную боевую систему, мобильность Дилана, визуальную составляющую и фирменную атмосферу Remedy. Многие также положительно оценивают оптимизацию ПК-версии, отмечая стабильную производительность и отсутствие каких-либо подтормаживаний. В то же время среди претензий встречаются слишком поверхностная система улучшений, неудобная навигация и менее выразительный по сравнению со Старейшим Домом Манхэттен. Отдельные пользователи Steam Deck также жалуются на заметное падение частоты кадров в открытых локациях и необходимость сильно снижать разрешение.

За два дня до релиза Remedy сообщила, что CONTROL Resonant добавили в списки желаемого более двух миллионов раз на всех платформах. Разработчики называют проект своей самой амбициозной игрой на сегодняшний день. Главным героем продолжения стал Дилан Фейден, которому предстоит исследовать искажённый параестественными силами Манхэттен.

Одновременно с релизом Remedy выпустила хотфикс 1.3.3, подготовленный в том числе с учётом ранних отзывов и данных игроков. Разработчики снизили запас здоровья ряда противников, усилили способности Дилана и его изменяющее форму оружие, а также снизили стоимость перераспределения навыков. Студия пообещала и дальше следить за отзывами игроков и при необходимости вносить дополнительные изменения.