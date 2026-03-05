Control Resonant в настоящее время находится на стадии альфа-тестирования, Remedy нацелена на 60 к/с на всех платформах

Remedy строит большие планы на Control Resonant. Однако, возможно, нам придётся подождать до второй половины года, чтобы увидеть её релиз. В новом обзоре IGN сообщила, что игра находится на стадии альфа-тестирования, и они ещё не видели «непрерывного, бесперебойного фрагмента игрового процесса». Это может показаться поводом для беспокойства, но вполне возможно, что игра скоро перейдёт в стадию бета-тестирования и будет дорабатываться до конца года.

Вероятно, неудивительно, что Northlight, собственный движок Remedy, получил некоторые улучшения, включая улучшенную дальность прорисовки и большее количество врагов на экране. Он также нацелен на 60 кадров в секунду на всех платформах. Однако, учитывая такие релизы, как Alan Wake 2, возникает вопрос, будут ли в игре разные графические режимы для консолей (включая PS5 Pro).

У Control Resonant пока нет даты релиза, но она выйдет позже в этом году на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.