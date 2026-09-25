CONTROL Resonant забралась на первую строчку в топе продаж Steam

CONTROL Resonant уверенно стартовала сразу на нескольких платформах. Игра уже заняла первое место в мировом чарте самых продаваемых игр Steam.

Не менее успешно новинка показывает себя и на консолях Sony: на PlayStation 5 проект вошел в десятку лидеров продаж сразу в 20 регионах, а средняя пользовательская оценка составляет 4,75 из 5.

Появились и первые отзывы игроков в Steam. На момент публикации CONTROL Resonant имеет статус «Очень положительные» (Very Positive), что говорит о тёплой реакции аудитории в первые часы после релиза.