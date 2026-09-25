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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.1 279 оценок

CONTROL Resonant забралась на первую строчку в топе продаж Steam

monk70 monk70

CONTROL Resonant уверенно стартовала сразу на нескольких платформах. Игра уже заняла первое место в мировом чарте самых продаваемых игр Steam.

Не менее успешно новинка показывает себя и на консолях Sony: на PlayStation 5 проект вошел в десятку лидеров продаж сразу в 20 регионах, а средняя пользовательская оценка составляет 4,75 из 5.

Появились и первые отзывы игроков в Steam. На момент публикации CONTROL Resonant имеет статус «Очень положительные» (Very Positive), что говорит о тёплой реакции аудитории в первые часы после релиза.

Индустрия 29
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49
Комментарии:  49
Ваш комментарий
Juc

Хорошей игре - хорошие продажи.

32
hamshut

Неужели хоть в этот раз Ремеди повезет?) Надеюсь, что долгожданный Макс Пейн пойдет быстрее и получится отличным ремейком)

19
Господин Лидер Мур

мега драйвовая игруха, в моих наушниках просто сказка, а не игра, бассы долбят как надо, хочется играть и играть, уже 15 часов, игра как шикарное кино

18
зыглеглонд

Они в начале не добавили ру-язык, когда их опустили — решили добавить, но просто признались в ненависти и сказали, что продаваться, угадайте в какой стране, не будет; более того, часть денег с продаж пойдет на такие летающие штуки, которые в сторону РФ запустят.

15
Egik81

А почему не взлетела, а только забралась? Как-то не солидно в плане эффекта качества.

p.s. думаю если бы не оставили за бортом процессоры без AVX2 может и взлетела бы.

9
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