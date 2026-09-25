CONTROL Resonant забралась на первую строчку в топе продаж Steam

CONTROL Resonant уверенно стартовала сразу на нескольких платформах. Игра уже заняла первое место в мировом чарте самых продаваемых игр Steam.
Не менее успешно новинка показывает себя и на консолях Sony: на PlayStation 5 проект вошел в десятку лидеров продаж сразу в 20 регионах, а средняя пользовательская оценка составляет 4,75 из 5.
Появились и первые отзывы игроков в Steam. На момент публикации CONTROL Resonant имеет статус «Очень положительные» (Very Positive), что говорит о тёплой реакции аудитории в первые часы после релиза.
Хорошей игре - хорошие продажи.
Неужели хоть в этот раз Ремеди повезет?) Надеюсь, что долгожданный Макс Пейн пойдет быстрее и получится отличным ремейком)
мега драйвовая игруха, в моих наушниках просто сказка, а не игра, бассы долбят как надо, хочется играть и играть, уже 15 часов, игра как шикарное кино
Они в начале не добавили ру-язык, когда их опустили — решили добавить, но просто признались в ненависти и сказали, что продаваться, угадайте в какой стране, не будет; более того, часть денег с продаж пойдет на такие летающие штуки, которые в сторону РФ запустят.
А почему не взлетела, а только забралась? Как-то не солидно в плане эффекта качества.
p.s. думаю если бы не оставили за бортом процессоры без AVX2 может и взлетела бы.