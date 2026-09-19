Digital Foundry проанализировали версии Control Resonant для PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S

Digital Foundry опубликовала технический анализ консольных версий Control Resonant, охарактеризовав игру как технически добротный продукт. Она демонстрирует гибкость графического движка Northlight, но также выявляет определённые ограничения, связанные с новой структурой полуоткрытого мира.

Эксперты отмечают, что этот проект знаменует собой смену курса для студии Remedy — не только в плане геймплея, но и с технической точки зрения: переход к более масштабным и сложным локациям стал испытанием для движка, изначально создававшегося для более линейных игр, таких как Alan Wake 2.

Визуально Control Resonant предлагает весьма убедительное диффузное глобальное освещение и насыщенную атмосферу, создаваемую за счёт объёмных эффектов, дымки из частиц и качественного непрямого освещения. Возвращаются и фирменные физические эффекты серии: в ходе сражений конструкции разлетаются на куски, а предметы взмывают в воздух. Однако увеличение масштаба потребовало определённых компромиссов: тени часто нестабильны, отражения в экранном пространстве (SSR) теряют детализацию при выходе объектов из кадра, камера расположена дальше и иногда «врезается» в геометрию, а качество изображения на базовых консолях оставляет желать лучшего (за исключением PS5 Pro).

На PS5 в режиме «Производительность» используется внутреннее разрешение около 864p, которое масштабируется до 1440p с помощью технологии FSR; целевая частота кадров — стабильные 60 fps. Режим «Качество» повышает разрешение примерно до 1260p, обеспечивая более чёткую картинку при 30 fps, но без использования трассировки лучей. На Xbox One графические режимы аналогичны тем, что представлены на PS5, и показывают схожие результаты. Версия для Series S, напротив, предлагает лишь один режим (864p/30 fps): он работает стабильно, но лишён продвинутых графических опций.

Наиболее заметный скачок демонстрирует PS5 Pro: в режиме «Производительность» технология PSSR позволяет реконструировать изображение из разрешения 864p в 4K, уменьшая «лесенки» (алиасинг) и мерцание. Режимы «Качество» и «Сбалансированный» также задействуют аппаратную трассировку лучей для отрисовки отражений и теней, обеспечивая внутреннее разрешение 1224p при 30 кадрах/с и 1080p при 40 кадрах/с соответственно. Именно эта консольная платформа обеспечивает наиболее качественную и полноценную визуальную картинку.