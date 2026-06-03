Дилан выходит из тени: авторы Control Resonant назвали дату релиза и показали мрачный сюжетный трейлер

Студия Remedy Entertainment официально объявила, что Control Resonant выйдет 24 сентября 2026 года на ПК и консолях. Вместе с анонсом разработчики представили новый сюжетный трейлер, который впервые подробно раскрывает роль Дилана Фэйдена — одного из самых загадочных персонажей оригинальной Control.

Судя по показанным кадрам, продолжение заметно расширяет масштаб происходящего. На этот раз действие разворачивается не только в Старейшем Доме. Манхэттен оказался искажён новой паранормальной угрозой: привычная архитектура нарушена, сама реальность меняет форму, а улицы заполонили существа, порождённые таинственным Резонансом.

Главным героем впервые становится Дилан Фэйден. Если в первой части он выступал скорее антагонистом и жертвой сверхъестественных сил, то теперь именно его история оказывается в центре повествования. Разработчики подчёркивают, что Resonant исследует последствия трагической судьбы персонажа, который большую часть жизни провёл под контролем Федерального бюро контроля, пережил катастрофу в Старейшем Доме и долгие годы находился в коме.

В борьбе с новой угрозой Дилан будет использовать не только развивающиеся паранормальные способности, но и оружие-трансформер под названием «Аберрант». При этом Джесси Фэйден не исчезнет из сюжета, однако её роль останется более загадочной. Remedy намеренно сохраняет интригу вокруг её дальнейшей судьбы.

Трейлер производит сильное впечатление благодаря фирменной атмосфере студии: странные пространства, тревожные образы и ощущение того, что привычный мир окончательно потерял связь с логикой. Именно за такую смесь психологической фантастики и мистики поклонники когда-то полюбили Control.

Судя по первым материалам, Resonant не пытается просто повторить успех оригинала, а делает ставку на нового героя и более личную историю. Для серии это выглядит смелым шагом, который может показать знакомую вселенную с неожиданной стороны. Предзаказы уже открыты, а владельцы цифрового Deluxe-издания на PlayStation 5 получат доступ к игре на 48 часов раньше релиза.