Экшен Control Resonant будет работать в России: Remedy убрала IP-ограничение в Steam

Ситуация вокруг Control Resonant неожиданно развернулась в более позитивную сторону для российских игроков. Студия Remedy Entertainment сняла IP-блокировку, которая была введена буквально на старте предзаказов. Теперь проект снова работает в регионе — и это редкий случай, когда ограничения откатываются так быстро.
При этом важно уточнить: несмотря на снятие блокировки запуска, сама игра всё ещё недоступна для покупки и активации в российском Steam. И вот здесь ситуация выглядит уже менее однозначной — фактически доступ вернулся лишь частично. Будет ли разблокирована покупка позже, пока не ясно.
Подобные гео-ограничения для ПК-релизов в последние годы встречаются нечасто. Даже крупные компании обычно ограничиваются отсутствием продаж, но не полностью запрещают запуск через IP. Для сравнения: похожая блокировка недавно применялась к Delta Force, но её довольно быстро отменили после релиза.
Сама игра при этом остаётся одним из самых ожидаемых проектов Remedy. Это прямое продолжение Control, но с заметной сменой акцентов: новый главный герой и, судя по описанию, переход от привычного шутера к более экшен-ориентированному формату. Для фанатов студии это одновременно и риск, и интересный эксперимент — Remedy явно не хочет повторять формулу первой части.
В итоге ситуация выглядит так: технический барьер снят, но экономический — всё ещё на месте. И именно это делает историю Control Resonant показательным примером того, насколько гибко сейчас могут меняться правила доступа к играм даже после релиза предзаказов.
Я так и думал что они просто по не знанию натыкали всех ограничений вместо ограничений только покупки и например гифтов, неопытный издатель что с них взять
случайно нажали не ту кнопку и зашли не в ту дверь, ну с кем не бывает - прощаем конечно, но с торента всё равно скачаем
Вообще не понимаю логики капиталистов в таких случаях
Их цель получить бабосики и как можно больше, так зачем запрещать продавать игры в стране с населением 100+ миллионов?
засали
А я бы теперь насторожился перед покупкой.) Если такие ограничения вводятся и отменяются по щелчку пальцев, стоит ли покупать кота в мешке? Оно конечно давно уже так, но тут совсем наглый подход какой-то.