Экшен Control Resonant будет работать в России: Remedy убрала IP-ограничение в Steam

Ситуация вокруг Control Resonant неожиданно развернулась в более позитивную сторону для российских игроков. Студия Remedy Entertainment сняла IP-блокировку, которая была введена буквально на старте предзаказов. Теперь проект снова работает в регионе — и это редкий случай, когда ограничения откатываются так быстро.

При этом важно уточнить: несмотря на снятие блокировки запуска, сама игра всё ещё недоступна для покупки и активации в российском Steam. И вот здесь ситуация выглядит уже менее однозначной — фактически доступ вернулся лишь частично. Будет ли разблокирована покупка позже, пока не ясно.

Подобные гео-ограничения для ПК-релизов в последние годы встречаются нечасто. Даже крупные компании обычно ограничиваются отсутствием продаж, но не полностью запрещают запуск через IP. Для сравнения: похожая блокировка недавно применялась к Delta Force, но её довольно быстро отменили после релиза.

Сама игра при этом остаётся одним из самых ожидаемых проектов Remedy. Это прямое продолжение Control, но с заметной сменой акцентов: новый главный герой и, судя по описанию, переход от привычного шутера к более экшен-ориентированному формату. Для фанатов студии это одновременно и риск, и интересный эксперимент — Remedy явно не хочет повторять формулу первой части.

В итоге ситуация выглядит так: технический барьер снят, но экономический — всё ещё на месте. И именно это делает историю Control Resonant показательным примером того, насколько гибко сейчас могут меняться правила доступа к играм даже после релиза предзаказов.