Экшен в Control Resonant будет напоминать Nier: Automata или Devil May Cry

Финны из Remedy Entertainment делают большую ставку на Control Resonant, так как именно с ней и потенциальными ремейками Max Payne 1+2 в 2027 году они планируют в ближайшие годы удвоить свои доходы.

Финская студия подтвердила, что предстоящий сиквел Control станет самой амбициозной и дорогой игрой в ее истории. Агрессивная экшен-боевка больше напомнит такие игры, как Nier: Automata или Devil May Cry, и не имеет ничего общего с жанром соулслайк, как кто-то мог бы подумать. Боевая система вполне может составить конкуренцию популярным слэшерам и предложит игрокам огромный арсенал оружия с собственным деревом навыков. На данный момент известно о наличии двойных клинков и гигантского молота.

Игра относится к жанру RPG, так что можно будет по-разному развивать своего персонажа и шаг за шагом открывать все новые уголки мира, что обязательно пригодится для преодоления испытаний, которые не удастся пройти с первой попытки. Система прогресса даст нам свободу в выборе улучшений (боевые навыки, сверхъестественные силы, исследование и т. д.). Здесь не будет открытого мира, а будут полуоткрытые зоны с разветвленными миссиями, встречами и событиями, которые можно будет проходить в любом порядке, получая поощрения за новые открытия. Мир будет оживленным и странным, что будет стимулировать повторное прохождение. Разработчики игры черпали вдохновение в аниме «Евангелион» и фильме «Начало», из-за чего повествование будет отличаться от оригинала.

Подводя итог высказываниям представителей студии, можно отметить, что смена жанра с шутера на слэшер, отказ от закрытого дизайна уровней в пользу открытого, замена главного героя и стиля повествования — все это отражает стремление разработчиков не следует устоявшимся шаблонам, а предложить геймерам что-то совершенно новое и необычное.

Релиз Control Resonant запланирован на 2026 год на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store) и macOS (Steam, App Store).