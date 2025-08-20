Фанаты Control 2 пришли в бешенство после рекламы на Gamescom, которая уж очень сильно была похожа на трейлер игры

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live подарила фанатам студии Remedy Entertainment несколько минут ложной надежды, которые сменились острым разочарованием. Во время шоу был показан загадочный трейлер, который все приняли за долгожданный анонс Control 2, но на деле он оказался просто рекламой самой выставки Gamescom.

Ролик был выполнен в лучших традициях Remedy: лабиринты бетонных лестниц, одинокое дерево на фоне серого неба, вспышки кроваво-красного света и, конечно же, вездесущие треугольники. Зловещий шепот за кадром, произносящий фразу «Они могут видеть тебя», и надпись «Глава вторая» на экране окончательно убедили зрителей, что они видят тизер сиквела Control.

Каково же было их разочарование, когда психоделический видеоряд резко сменился нарезкой кадров с довольными посетителями выставки Gamescom. Интернет взорвался от негодования.

Я ДУМАЛ, ЧТО ЭТО CONTROL 2, А ОКАЗАЛОСЬ — РЕКЛАМА GAMESCOM, ПЛЕВАТЬ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

— написал один из разъяренных фанатов в Twitter.

Другой добавил:

Я реально взбешен. Этот промо-ролик выглядел как трейлер Control 2. Искренне желаю [авторам] вечно наступать на лего....

Стоит отметить, что ожидания фанатов не были беспочвенными. Согласно последнему финансовому отчету Remedy, разработка Control 2 идет по плану, и команда сейчас сосредоточена на геймплее, окружении и миссиях. Поэтому появление тизера на таком крупном мероприятии выглядело вполне логичным.

Увы, на этот раз чуда не произошло. Теперь фанатам придется ждать минимум до конца года и начала The Game Awards в декабре.