Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7 124 оценки

Фанаты Control 2 пришли в бешенство после рекламы на Gamescom, которая уж очень сильно была похожа на трейлер игры

Gutsz Gutsz

Церемония открытия Gamescom 2025: Opening Night Live подарила фанатам студии Remedy Entertainment несколько минут ложной надежды, которые сменились острым разочарованием. Во время шоу был показан загадочный трейлер, который все приняли за долгожданный анонс Control 2, но на деле он оказался просто рекламой самой выставки Gamescom.

Всё, что показали на Gamescom ONL 2025: Lords of the Fallen 2, Dawn Of War 4, Black Myth: Zhong Kui и многое другое

Ролик был выполнен в лучших традициях Remedy: лабиринты бетонных лестниц, одинокое дерево на фоне серого неба, вспышки кроваво-красного света и, конечно же, вездесущие треугольники. Зловещий шепот за кадром, произносящий фразу «Они могут видеть тебя», и надпись «Глава вторая» на экране окончательно убедили зрителей, что они видят тизер сиквела Control.

Каково же было их разочарование, когда психоделический видеоряд резко сменился нарезкой кадров с довольными посетителями выставки Gamescom. Интернет взорвался от негодования.

Я ДУМАЛ, ЧТО ЭТО CONTROL 2, А ОКАЗАЛОСЬ — РЕКЛАМА GAMESCOM, ПЛЕВАТЬ НА ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

— написал один из разъяренных фанатов в Twitter.

Другой добавил:

Я реально взбешен. Этот промо-ролик выглядел как трейлер Control 2. Искренне желаю [авторам] вечно наступать на лего....

Стоит отметить, что ожидания фанатов не были беспочвенными. Согласно последнему финансовому отчету Remedy, разработка Control 2 идет по плану, и команда сейчас сосредоточена на геймплее, окружении и миссиях. Поэтому появление тизера на таком крупном мероприятии выглядело вполне логичным.

Разработчики Alan Wake 2 внезапно показали таинственный тизер-трейлер Control 2

Увы, на этот раз чуда не произошло. Теперь фанатам придется ждать минимум до конца года и начала The Game Awards в декабре.

Roayal cat

У этого г@вн@ есть фанаты?

17
Filka77

канеш ,дебилов полно ,я на платину закрыл

5
-zotik- Filka77

Я тоже на платину закрыл, но быть фанатом...

2
Rey4rtRO Filka77

А ты умеешь в самоиронию.

1
DezkQ

Фанаты, у этого ?

8
Makimah

Иссессина. Те самые, которые не вытянули гениальность Cockдзимы и перешли на более лёгкие наркотики.

1
Пользователь ВКонтакте

О вот только не вторая часть🙏 Не надо! Хуже только Алан 2. Хоть графоний, что там, что там, особенно с лучами выглядит шикарно. Но даже они не спасают эти два недоразумения. // Nice Intel

7
Константин335

Алан 2 отличная игра, как и Контрол, как и все игры Ремеди

6
Taicho

Вот тут согласен. Я тоже подумал про Control.

4
CAN I HABE PIZZA PLS

А есть что-то, что не приводит в ярость геймеров?

3
Anglerfish

Пополненный шелёк в Стиме. Надеюсь

Rey4rtRO

Классика.

3
Victor VictorBPP

В точку! Когда читаешь в заголовке "фанаты", сразу думаешь о не совсем эмоционально адекватных людях! Подзажрались однако

Gridon

Теперь каждая видеовставка с треугольником будет вызывать панические атаки.