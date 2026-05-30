Федеральное Бюро Контроля возвращается: В сеть утекла точная дата релиза Control Resonant

Похоже, фанатам мистических тайн Remedy Entertainment не придется долго томиться в ожидании. В сети произошла крупная утечка, раскрывшая дату выхода грядущего научно-фантастического экшена Control Resonant (нового амбициозного проекта во вселенной Control).



Согласно данным, просочившимся от одного из крупных ритейлеров, релиз игры запланирован на 30 июня 2026 года!

Идеальное тактическое окно: Ранее генеральный директор Remedy Жан-Шарль Годшон заявлял, что студия не боится конкуренции с GTA VI (релиз которой намечен на ноябрь). Выпуск Control Resonant в конце июня — это гроссмейстерский ход. Игра получит целых четыре месяца абсолютного внимания прессы и геймеров до того, как индустрию накроет волна хайпа по Grand Theft Auto.

Релиз уже через месяц: Поскольку сегодня на календаре конец мая, дата «30 июня» выглядит ошеломляюще близкой. В сообществе разделились мнения: одни верят в «теневой релиз» (shadow drop) после грядущих летних презентаций (например, на Summer Game Fest), другие считают, что 30 июня — это лишь временная заглушка (placeholder) для предзаказов на конец второго квартала.

Новые тайны Старейшего дома: Resonant обещает еще глубже раскрыть тему параестественных угроз, аномалий и расширить общую вселенную Remedy Connected Universe (связывающую Control и Alan Wake).

Официальный анонс даты релиза и полноценный геймплейный трейлер ожидаются на одной из игровых выставок в начале июня.