Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.8 186 оценок

Федеральное Бюро Контроля возвращается: В сеть утекла точная дата релиза Control Resonant

TheSkoofLord TheSkoofLord

Похоже, фанатам мистических тайн Remedy Entertainment не придется долго томиться в ожидании. В сети произошла крупная утечка, раскрывшая дату выхода грядущего научно-фантастического экшена Control Resonant (нового амбициозного проекта во вселенной Control).

Согласно данным, просочившимся от одного из крупных ритейлеров, релиз игры запланирован на 30 июня 2026 года!

  • Идеальное тактическое окно: Ранее генеральный директор Remedy Жан-Шарль Годшон заявлял, что студия не боится конкуренции с GTA VI (релиз которой намечен на ноябрь). Выпуск Control Resonant в конце июня — это гроссмейстерский ход. Игра получит целых четыре месяца абсолютного внимания прессы и геймеров до того, как индустрию накроет волна хайпа по Grand Theft Auto.
  • Релиз уже через месяц: Поскольку сегодня на календаре конец мая, дата «30 июня» выглядит ошеломляюще близкой. В сообществе разделились мнения: одни верят в «теневой релиз» (shadow drop) после грядущих летних презентаций (например, на Summer Game Fest), другие считают, что 30 июня — это лишь временная заглушка (placeholder) для предзаказов на конец второго квартала.
  • Новые тайны Старейшего дома: Resonant обещает еще глубже раскрыть тему параестественных угроз, аномалий и расширить общую вселенную Remedy Connected Universe (связывающую Control и Alan Wake).

Официальный анонс даты релиза и полноценный геймплейный трейлер ожидаются на одной из игровых выставок в начале июня.

Слухи
Vantor

В смысле 30 июня,я не успею Готику пройти.

vegas99
PuaJl4eJl

Ну в Июне и обещали так-то,всё закономерно)

Кей Овальд

Быстро. Интересно, сколько допиливать будут. Пару лет, небось.