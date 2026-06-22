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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.5 203 оценки

GamesVoice собрала знакомые голоса для сюжетного трейлера Control Resonant - шансы на полный дубляж растут

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice представила новый дублированный трейлер Control Resonant — спин-оффа во вселенной Control от Remedy Entertainment. Особый интерес ролик вызывает не только благодаря новым кадрам игры, но и участию актёров русской локализации оригинальной Control.

Для озвучивания трейлера к своим ролям вернулись сразу пять актёров, работавших над неофициальным дубляжом первой части. В GamesVoice отметили, что полноценное возвращение этих голосов возможно и в будущем, если команда решит заняться локализацией самого проекта. Впрочем, никаких официальных анонсов на этот счёт пока не сделано.

Главным героем Control Resonant станет Дилан Фейден — брат Джесси Фейден, знакомой поклонникам по событиям оригинальной игры. По словам арт-директора Элмери Райтанена, персонаж изначально создавался как боец ближнего боя, что напрямую повлияло на игровой процесс. Если Джесси полагалась на сочетание огнестрельного оружия и сверхъестественных способностей на дистанции, то Дилан предпочитает действовать агрессивно и вступать в непосредственный контакт с противниками.

Таким образом, Control Resonant не только расширит историю вселенной Remedy, но и предложит заметно иной стиль сражений. Для российских поклонников серии дополнительным поводом следить за проектом может стать активность GamesVoice, которая уже демонстрирует интерес к будущей локализации.

Релиз Control Resonant запланирован на 24 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры
11
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
SatirDog

Это те которые на киберпанк три ляма собирают? Уже собрали, и перевели, что бы о другом проекте говорить?

7
Death to Spies

Я человек простой, вижу что добавили ссылку на видео, на ютуб, ставлю дизлайк.

5
Buriii Berry

Ps3 Game? lul 😂😂

2
safot

Нахена на это г...но тратить деньги и время.

2
r0b0tf00t

я вас услышал

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