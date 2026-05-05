Глава Remedy делает ставку на успех Control Resonant, пока франшиза продолжает расти

В Remedy Entertainment с оптимизмом смотрят на будущее своей ключевой серии. Новый руководитель студии Жан-Шарль Годешон дал понять, что Control Resonant уже сейчас воспринимается внутри команды как один из самых важных проектов последних лет.

По его словам, разработка движется в правильном направлении: игра постепенно обретает нужный темп, а её геймплей и общее ощущение от процесса внушают уверенность в итоговом результате. В студии рассчитывают, что релиз сможет заинтересовать не только поклонников оригинала, но и новую аудиторию.

На этом фоне франшиза Control продолжает укреплять позиции на рынке, преодолев отметку в 6 миллионов проданных копий. Этот результат рассматривается как подтверждение устойчивого интереса к вселенной.

Remedy также делает акцент на развитии собственных проектов и постепенно усиливает своё присутствие на глобальном рынке. В работе находятся сразу несколько игр, а ключевые ресурсы студии сосредоточены на будущих релизах, среди которых Control Resonant занимает центральное место.