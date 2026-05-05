Глава Remedy делает ставку на успех Control Resonant, пока франшиза продолжает расти

В Remedy Entertainment с оптимизмом смотрят на будущее своей ключевой серии. Новый руководитель студии Жан-Шарль Годешон дал понять, что Control Resonant уже сейчас воспринимается внутри команды как один из самых важных проектов последних лет.
По его словам, разработка движется в правильном направлении: игра постепенно обретает нужный темп, а её геймплей и общее ощущение от процесса внушают уверенность в итоговом результате. В студии рассчитывают, что релиз сможет заинтересовать не только поклонников оригинала, но и новую аудиторию.
На этом фоне франшиза Control продолжает укреплять позиции на рынке, преодолев отметку в 6 миллионов проданных копий. Этот результат рассматривается как подтверждение устойчивого интереса к вселенной.
Remedy также делает акцент на развитии собственных проектов и постепенно усиливает своё присутствие на глобальном рынке. В работе находятся сразу несколько игр, а ключевые ресурсы студии сосредоточены на будущих релизах, среди которых Control Resonant занимает центральное место.
Мне вот интересно, кто-нибудь помнит/играл в игру Psi-Ops? Я люто кайфовать от механики телекинеза в той игре. И очень жаль, что ни кто до сих пор не повторил эту механику в современных играх... Ну Дарт Вейдер ещё мог подобное чутка и всё...
Ключевой франшизой, по которой их узнавали, бал Алан Вейк. Но продолжение получилось стрёмненьким, так его вдобавок успешно закопали, как жену фараона, вместе с ЕГС.
Теперь они переобулись и делают ставку на Control, благо сиквел на пк появится в стим, а это сразу приличный плюс к интересу. Но вот тираж в 6 млн за несколько лет по огромным скидкам не выглядят каким-то масштабным результатом. Вдобавок продолжение будет мало напоминать орининал, который отличался камерной атмосферой, а теперь бей-беги в открытом мире. Будто бы в этот раз попытались собрать все популярное в кучу и привлечь как можно больше людей, в том числе не знакомых с Control.
У меня по увиденному пока больше вопросов и скепсиса.
сомнительно
Делают ставку на геймплей,подобный которому ни когда не делали? Крайне сомнительно!