Игроки ждут возвращения Old Gods of Asgard в CONTROL Resonant и надеются на новую песню культовой группы

Поклонники игр Remedy активно обсуждают желание снова услышать Old Gods of Asgard в CONTROL Resonant. В сообществе игры на Reddit пользователи призывают вернуть вымышленную группу и надеются, что новая часть получит несколько оригинальных композиций. Для фанатов музыка Old Gods of Asgard уже стала неотъемлемой частью игр Remedy.

Особенно часто игроки вспоминают Take Control, сопровождавшую знаменитый сегмент «Лабиринт Пепельницы» в первой Control. Поклонники считают, что Remedy могла бы вновь использовать группу для создания подобного запоминающегося музыкального эпизода. Некоторые пользователи прямо пишут, что хотели бы услышать в CONTROL Resonant не одну, а сразу несколько новых песен.

Желание вернуть Old Gods of Asgard появилось ещё до выхода CONTROL Resonant. В декабре 2025 года на странице игры в Steam появилась тема с призывом вернуть группу, а в 2026 году похожие обсуждения продолжились уже после появления новых материалов игры. При этом Remedy пока официально не объявляла о новой композиции Old Gods of Asgard для CONTROL Resonant.

Музыка группы стала одной из визитных карточек вселенной Remedy. Поклонники особенно высоко оценивают The Poet and the Muse, Take Control, Herald of Darkness, Anger's Remorse и Dark Ocean Summoning, называя эти композиции настоящими произведениями искусства и важной частью атмосферы игр студии.

При этом ожидания фанатов вполне объяснимы историей сотрудничества Remedy и музыкантов. Old Gods of Asgard появлялись в нескольких играх студии, а в 2025 году участники Poets of the Fall вновь рассказывали о создании музыки для проектов Remedy и работе над образом вымышленной группы.

За Old Gods of Asgard стоят финские рок-музыканты Poets of the Fall. Это альтер-эго группы, созданное специально для вселенной Remedy. Именно музыканты Poets of the Fall исполняют песни Old Gods of Asgard, которые звучат в играх Control и Alan Wake.