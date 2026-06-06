Искажение реальности на Summer Game Fest: Remedy представила новый загадочный трейлер Control Resonant

Финские гении из Remedy Entertainment снова доказали, что умеют взрывать мозг визуальным стилем и загадочной атмосферой. На церемонии открытия Summer Game Fest состоялся официальный показ трейлера Control Resonant — нового амбициозного проекта в рамках единой вселенной Remedy (RCU).



Показанный ролик буквально перегружен психоделическими образами, фирменным брутализмом и намёками на новые параестественные угрозы, с которыми предстоит столкнуться Федеральному Бюро Контроля.