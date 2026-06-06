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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.6 196 оценок

Искажение реальности на Summer Game Fest: Remedy представила новый загадочный трейлер Control Resonant

TheSkoofLord TheSkoofLord

Финские гении из Remedy Entertainment снова доказали, что умеют взрывать мозг визуальным стилем и загадочной атмосферой. На церемонии открытия Summer Game Fest состоялся официальный показ трейлера Control Resonant — нового амбициозного проекта в рамках единой вселенной Remedy (RCU).

Показанный ролик буквально перегружен психоделическими образами, фирменным брутализмом и намёками на новые параестественные угрозы, с которыми предстоит столкнуться Федеральному Бюро Контроля.

Мероприятия Трейлеры
8
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Когда вы свой конченный плеер почините? Либо прикрепляйте видос с ютуба, задрали уже

1
Taicho

Ещё и музыка классная

Listoman

Потрясный визуал, это мы ждём с pt, mg и rr tg2)