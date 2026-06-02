Креативный директор Remedy рассказал, как команда выстраивает разработку таких необычных игр, как Control Resonant

Креативный директор Микаэль Касуринен рассказал, как Remedy Entertainment выстраивает разработку необычных игр вроде Control Resonant — амбициозного продолжения Control, которое должно выйти в 2026 году.

Касуринен объяснил, что главной задачей для студии стало сохранение общего видения проекта при создании новых механик, необычного сеттинга и более масштабного мира. По его словам, команда Remedy использует подход под названием «propagating vision» — распространение общего творческого направления через лидеров различных отделов.

Разработка сиквела началась практически сразу после релиза оригинальной Control в 2019 году. Первые годы ушли на концепты, прототипы, создание инструментов и технологической базы, тогда как полноценное производство продолжается последние два-три года.

В отличие от первой части, в центре сюжета окажется Дилан Фейден — брат Джесси. Игра сделает акцент на ближнем бою, сверхъестественных способностях и более открытых локациях Нью-Йорка, искажённого паранормальными явлениями.

Касуринен отметил, что Remedy старается не навязывать идеи сверху вниз. Вместо этого ключевые специалисты участвуют в формировании концепции с ранних этапов, чтобы затем самостоятельно развивать её внутри своих команд. По мнению разработчика, именно это позволяет студии справляться с созданием «странных» и нестандартных проектов, не теряя целостности видения.

Также разработчики подчеркнули, что Control Resonant не станет soulslike-игрой, несмотря на усиленный акцент на ближнем бою и RPG-элементах. Авторы описывают проект как «action-driven» RPG, где игрок остаётся агрессивной атакующей стороной, а не реагирует на действия противников.