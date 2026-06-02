ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.9 187 оценок

Креативный директор Remedy рассказал, как команда выстраивает разработку таких необычных игр, как Control Resonant

monk70 monk70

Креативный директор Микаэль Касуринен рассказал, как Remedy Entertainment выстраивает разработку необычных игр вроде Control Resonant — амбициозного продолжения Control, которое должно выйти в 2026 году.

Касуринен объяснил, что главной задачей для студии стало сохранение общего видения проекта при создании новых механик, необычного сеттинга и более масштабного мира. По его словам, команда Remedy использует подход под названием «propagating vision» — распространение общего творческого направления через лидеров различных отделов.

Разработка сиквела началась практически сразу после релиза оригинальной Control в 2019 году. Первые годы ушли на концепты, прототипы, создание инструментов и технологической базы, тогда как полноценное производство продолжается последние два-три года.

В отличие от первой части, в центре сюжета окажется Дилан Фейден — брат Джесси. Игра сделает акцент на ближнем бою, сверхъестественных способностях и более открытых локациях Нью-Йорка, искажённого паранормальными явлениями.

Касуринен отметил, что Remedy старается не навязывать идеи сверху вниз. Вместо этого ключевые специалисты участвуют в формировании концепции с ранних этапов, чтобы затем самостоятельно развивать её внутри своих команд. По мнению разработчика, именно это позволяет студии справляться с созданием «странных» и нестандартных проектов, не теряя целостности видения.

Также разработчики подчеркнули, что Control Resonant не станет soulslike-игрой, несмотря на усиленный акцент на ближнем бою и RPG-элементах. Авторы описывают проект как «action-driven» RPG, где игрок остаётся агрессивной атакующей стороной, а не реагирует на действия противников.

14
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ZackSnyder

А потом приходит Сэм Лейк после очередной дозы коки и литра кофе и натягивает свой шизосюжет на хорошие наработки.

4