Критики хорошо приняли Control Resonant - игра получила 84 балла на Metacritic

Remedy Entertainment готовится выпустить Control Resonant 24 сентября, но пресса уже вынесла свой вердикт. Средний балл на Metacritic остановился на отметке 84 из 100, но за этой цифрой скрывается настоящая война мнений. Одни называют игру лучшей работой Remedy за всю историю студии, другие - самым спорным ее проектом.

VGC не скупится на похвалу, влепив сразу 100 баллов:

Control Resonant рискует, выбирая новый жанр, и это окупается. Звездный актерский состав и одна из лучших художественных постановок года делают сиквел, который развивает идеи оригинала и дарит еще больше особенных моментов. Найдите время для этой игры в этом году - не пожалеете.

Vice вторит коллегам, тоже ставя 100:

Невероятно увлекательные механики передвижения и захватывающий экшен - одна из самых изобретательных action-RPG, в которые я играл за годы, и лучшая работа Remedy на сегодня.

PSX Brasil с 90 баллами добавляет:

Отличный сиквел, который расширяет вселенную первой игры, меняя и добавляя новое, не теряя знакомой сути. Музыка делает геймплей еще более захватывающим, а визуальные детали радуют. Обязателен для фанатов первого Control.

Но чем ближе к нижней части списка, тем меньше восторга в рецензиях. PlayStation LifeStyle ставит 70 и не стесняется в формулировках:

Не плохая игра, но не тот сиквел Control, которого ждали. Боевые столкновения повторяются и лишены глубины, открытый мир устарел, а сюжетный ритм провисает - историю на 15 часов растянули на 30 с лишним.

Gamers Heroes тоже ставит 70:

Control Resonant - еще один шедевр от Remedy Entertainment в плане повествования, но его потенциал омрачен совершенно отстраненным открытым миром.

А ComicBook и вовсе разносит игру, ставя 2 из 5:

Переход к ближнему бою - ужасная трата таланта Remedy. Бои бездумные, повторяющиеся и поверхностные, а баланс оставляет желать лучшего.

Как бы ни спорили критики, в одном они единодушны: визуал и мир игры - выше всяких похвал. Искаженный Манхэттен, сдвиги гравитации, вертикальное исследование и абсурдные побочные задания создают "паранормальный аттракцион", от которого сложно оторваться.

В итоге, Control Resonant - это смелый эксперимент Remedy, который может стать как главным впечатлением года, так и поводом для разочарования. Все зависит от того, готовы ли игроки принять новую формулу студии - ближний бой, открытый мир и меньше "классического" Control. Релиз Control Resonant состоится 24 сентября на PS5, Xbox Series X|S и PC.