"Кто этот мужик рядом с Диланом?": Джесси Фейден "изменили до неузнаваемости" в новом Control Resonant

Беспощадные пользователи набросились на обновлённый внешний вид Джесси Фейден из будущего проекта во вселенной Control, именуемый как Control Resonant. Поводом стал вышедший дебютный трейлер новой игры, на котором героиня, по мнению части сообщества, выглядит заметно иначе по сравнению с оригинальной игрой.

В комментариях развернулась типичная для подобных обсуждений поляризация: одни пользователи считают, что персонажа сделали более «грубым мужланом» и менее привлекательным, другие утверждают, что изменения связаны с обновлённым стилем, освещением или особенностями новой модели сканирования лица. Отдельно обсуждается, насколько вообще корректно сравнивать ранние и новые версии персонажа без контекста сборки игры. При этом многие отметили что её внешность была ухудшена ещё в первой части.

Хотел бы я быть таким “мужественным”, жесть, только посмотри на эти трапеции.

Кто этот мужик рядом с Диланом в трейлере?:)

Это мужчина!

Она в реальной жизни потрясающе красивая, и, похоже, это реально потребовало усилий, чтобы сделать её такой.

Я не знал что у Джесси два поехавших брата.

Реальным прототипом Джесси Фейден является актриса Кортни Хоуп (Courtney Hope), которая не только стала лицом персонажа, но и выполнила motion capture и озвучку героини в игре Control. Именно её внешность легла в основу модели Джесси, адаптированной под художественный стиль Remedy Entertainment.