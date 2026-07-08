Лучшая игра Remedy, длиннее Control - разработчик ответил на главные вопросы о Control Resonant

Бен Хэнсон из MinnMax взял интервью у директора Control Resonant Микаэля Касуринена и задал ему 197 вопросов о Remedy, Дилане Фейдене, связях с Alan Wake 2 и масштабном продолжении игры Control 2019 года.
Ключевые моменты и особенности игрового процесса
- Control Resonant считается RPG, хотя в ней отсутствуют традиционные видимые механики прокачки.
- Игроки могут перераспределять очки характеристик, но бесплатной опции перераспределения нет.
- Игра поощряет эксперименты с билдами, что иногда может привести к нарушению механики.
- Сбор ресурсов необходим для разблокировки нового оружия и способностей.
- Боевая система вдохновлена динамичными шутерами, такими как Doom (2016) и Sekiro.
- Дилан, главный герой, никогда не использует огнестрельное оружие, что является отсылкой к «Neon Genesis Evangelion».
- В игре всего один уровень сложности — «нормальный», но есть режим помощи, позволяющий настраивать игровой процесс, включая такие опции, как убийство с одного удара или неуязвимость.
Структура игры и мир:
- Игра длиннее оригинальной Control, хотя и разбита на главы менее очевидно.
- Открытые миры оказались больше, чем ожидалось, и предоставляют значительную свободу исследования после их разблокировки.
- Игровая карта служит стратегическим инструментом, но игроки часто теряются из-за сложного дизайна мира.
- Окружение поддерживает механику изменения гравитации, которую можно использовать на ступенях, таких как крыши или полы, тщательно разработанную для предотвращения критических проблем.
- В игре есть магазины и возможности настройки внешности Дилана, включая «странные» причёски, такие как «маллет».
Сюжет и персонажи:
- Общая цель — «взять свою жизнь под контроль», а не спасение персонажа или выполнение других сюжетных задач.
- В сюжете есть дополнительные побочные задания со значительными наградами.
- В игре присутствуют фамильяры или питомцы, но они не следуют за игроком.
- Другие персонажи иногда сопровождают Дилана и могут помогать в бою.
- Изначально Дилан изображён как «немного странный» из-за своего травматического прошлого, но со временем становится более симпатичным.
- Романтических отношений с Зои нет; взаимодействие носит профессиональный характер.
- Игра разработана таким образом, чтобы быть доступной для игроков без предварительного знакомства с предыдущими играми серии Control, с другим главным героем и самостоятельной историей.
Подробности разработки и производства
- Игра находится в разработке около семи лет — это самый сложный проект, созданный командой на данный момент.
- Команда, работающая над Control Resonant, состоит примерно из 90 разработчиков.
- В настоящее время игра находится на этапе сертификации, близка к запуску.
- После релиза может быть добавлена функция фоторежима.
- Игра содержит около 40 минут видеоматериалов с живыми актёрами.
- Компания Remedy выражает уверенность, что версия для ПК станет одной из самых красивых игр всех времён, и ожидает, что она будет работать на таких устройствах, как Steam Deck.
Сюжет и контекст вселенной
- Действие игры разворачивается в Нью-Йорке, сильно пострадавшем от таинственных событий: многие жители эвакуированы, но миллионы погибли.
- Остальной мир воспринимает Манхэттен как фактически исчезнувший.
- В других странах существуют департаменты, отслеживающие объекты власти, что указывает на расширение вселенной Control.
- Присутствуют намёки на будущие истории Control и потенциальные теле- или киноадаптации, с изменениями, внесёнными для адаптации к будущим расширениям франшизы.
- Игра включает в себя значительные сюрпризы в окружении и сюжете, особенно в середине и в конце, которые обещают быть «потрясающими».
Мнения разработчиков и прочее
- Команда разработчиков уважает и использует отсылки к другим играм Remedy и игровой культуре, рассказывая анекдоты об Alan Wake 2 и Mad Max, и даже включает пасхальные яйца, например, почти что консоль Super Nintendo.
- Разработчик признает свои личные предпочтения, такие как любовь к независимым играм, и призывает поддерживать инди-медиа.
- Control Resonant стремится удовлетворить как поклонников экшена, так и любителей сюжета, хотя у пуристов шутеров могут быть заниженные ожидания.
- Сиквел считается лучшей игрой Remedy на сегодняшний день, и есть уверенность, что он обеспечит процветание студии.
Я верю, что по атмосфере и сюжете игра будет крутой, как первый контрол и второй уэйк. Не сомневаюсь, что игра будет красивой. Но по роликам и вот этой информации, геймплейно будет фуфел, гораздо хуже первой части :(
Особенно огорчает отсутствие выбора сложности, не хочется страдать при плохом геймплее