На релизе в Control Resonant будет доступен режим Новая игра+ с более высоким уровнем сложности

Разработчики Remedy Entertainment поделились новыми подробностями о Control Resonant, рассказав о том, как будет работать режим Новая игра+, хотя и не подтвердил дату выхода долгожданного сиквела.

По словам Сергея Мохова, дизайнера игрового процесса, практически весь прогресс из первой кампании будет сохранен. Это включает в себя улучшения Аберрантов, способности, Артефакты и другие элементы, позволяющие игрокам продвигаться с уже разработанными билдами.

Главное исключение — способности передвижения, которые снова будут связаны с прохождением сюжета. Тем не менее, основное внимание в режиме будет уделено не только повышению сложности, но и расширению возможностей.

Одна из целей режима Новая игра+ — дать больше возможностей для экспериментов с комбинациями, которые были невозможны при первом прохождении, поскольку невозможно разблокировать всё сразу.

Среди новых функций — новые узлы талантов и возможность экипировать несколько навыков, полученных от боссов, возможно, называемых Резонансами. Игроки также смогут разблокировать четвёртый слот для артефактов, который предлагает пассивные модификаторы и помогает в исследовании и управлении ресурсами, хотя и имеет свои условия или недостатки.

Эти артефакты можно найти или создать в «Пропасти» — ментальном пространстве, связанном с главным героем Диланом Фейденом. Однако сложность также возрастёт. По словам Remedy, мир значительно изменится: враги станут опаснее, столкновения изменятся, и даже знакомые сражения получат новые вариации.

Некоторые боссы могут удивить новым поведением, заставляя игрока переосмыслить стратегии, которые работали ранее.

По сюжету, Дилану предстоит пересечь Манхэттен, столкнувшись со сверхъестественной угрозой, известной как «Шумы», а также с другими злыми силами. И это путешествие представляет собой своего рода «обратный путь» по сравнению с предыдущим, в котором главным героем была Джесси.

Подтверждены версии для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.