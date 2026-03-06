Над геймплеем Control Resonant работает самая большая команда разработчиков в истории Remedy

Remedy Entertainment выпустила новый дневник разработчиков Control Resonant, основанный на недавних предварительных обзорах. Команда обсуждает свой подход к сиквелу и выход за пределы Старейшего Дома, который сам по себе полон захватывающих перспектив. Однако, интересно узнать, что над игрой работает «самая большая команда разработчиков в истории Remedy», по словам исполнительного продюсера Юхи Вайнио.

Сюжет всегда был в центре внимания Remedy Games, и сюжет для нас тоже очень важен. Но когда дело доходит до посекундных боев и перемещения, мы действительно выкладываемся по полной с геймплеем, и мы уже делали это в Control. В Resonant мы выводим это на новый уровень.

Креативный директор Микаэль Касуринен отметил, что вернувшиеся игроки увидят «много знакомых лиц» и «знакомых явлений», включая Шумов и Плесень (которых вы, вероятно, помните по FBC Firebreak). Однако команда «также вводит много нового».

Старший менеджер по работе с сообществом Вида Старчевич сообщил:

Это интересное сочетание знакомых вещей, но определённо и новых вызовов», — говорит. Я думаю, что команда действительно вложила много сил в эту игру, действительно прислушалась к сообществу, к их любви и критике Control, и просто улучшила её в Control Resonant.

Учитывая 30-летнюю историю студии и «действительно преданную фанатскую базу», которая много для неё значит, Касуринен также считает, что Resonant имеет для «особое значение».

Мы хотели убедиться, что фанаты смогут испытать то, что они уже испытали во всех предыдущих играх Remedy, но в то же время хотели сделать что-то новое и неожиданное, что-то, во что мы сами вложили бы силы и чему рады, чтобы расширить вселенную и сделать что-то новое.

Control Resonant выйдет в конце этого года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В настоящее время она находится на стадии альфа-тестирования, поэтому релиз во второй половине 2026 года кажется вполне вероятным.