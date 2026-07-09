Не всех боссов в Control Resonant придётся побеждать - Remedy делает ставку на свободу исследования

Remedy Entertainment продолжает раскрывать подробности о Control Resonant, и новые комментарии творческого директора Микаэля Касуринена подтверждают: сиквел заметно отойдёт от привычной линейной структуры. Как выяснилось, многие из самых опасных боссов, известных как Резонанты, окажутся необязательными, а игроки смогут самостоятельно выбирать порядок столкновений с ними.

По словам Касуринена, Дилан Фэйден сможет исследовать Манхэттен в свободном темпе, постепенно охотясь на Резонантов и получая их способности. Такой подход напоминает прогрессию в духе Mega Man, где победа над каждым сильным противником открывает новые возможности для прохождения. При этом разработчик отметил, что многие боссы обладают собственной историей, которую предстоит раскрыть по мере исследования мира.

Ещё одной неожиданной деталью стал сюжетный акцент. Несмотря на масштабную паранормальную катастрофу, история будет посвящена не столько спасению Манхэттена или Джесси Фэйден, сколько поиску контроля над собственной жизнью. Кроме того, Касуринен намекнул, что главный сюрприз игроков ждёт примерно в середине прохождения.

Разработчик также подтвердил, что районы Манхэттена получились значительно крупнее, чем может показаться по первым трейлерам. Чтобы игроки не терялись в запутанных локациях, в игре появится карта, которая обеспечит «стратегический обзор» города, хотя исследование всё равно потребует внимательности.

Несмотря на плотный график сентябрьских релизов, Remedy не собирается переносить премьеру. По словам Касуринена, выход рядом с Onimusha: Way of the Sword вызывает лишь «небольшое беспокойство», однако студия уверена в выбранной дате. Control Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.