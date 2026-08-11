"Не знаю, как нам удалось сделать игру такой масштабной": разработчик Control Resonant раскрыл детали своего прохождения

Control Resonant оказалась настолько масштабной, что даже сотруднику Remedy потребовалось немало времени, чтобы увидеть значительную часть её контента. Комьюнити-директор студии Томас Пуха рассказал о своём прохождении игры и признался, что был впечатлён её размахом.

Пуха завершил прохождение примерно в начале прошлой недели. Причём к моменту завершения игры он уже провёл в ней около 35 часов, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы закрыть весь доступный контент. У разработчика оставалось множество побочных заданий, а также два Резонанта, которых он ещё даже не пробовал одолеть.

В итоге Пухе пришлось немного погриндить — прокачать отдельные зоны, получить более ценные награды и собрать необходимые материалы. При этом разработчик отдельно подчеркнул: никаких специальных пропусков или преимуществ от команды Remedy он не использовал.

Не знаю, как нам удалось сделать игру такой масштабной, это чертовски круто.

При этом даже внушительный объём контента не смог испортить впечатления Пухи от боевой системы. Он признаётся, что не является большим поклонником ближнего боя, однако сражения в Control Resonant оставались для него увлекательными от начала и до конца.

Особенно разработчику понравилась механика уклонения с замедлением времени. По его словам, она так и не успела ему надоесть за всё прохождение.