Новый геймплей Control Resonant демонстрирует бои в головокружительных локациях

Помимо объявления даты релиза, Remedy также представила обширный новый геймплей благодаря различным изданиям, которые получили возможность поиграть. Это интересное сочетание эпизодов, начиная с того, как Дилан Фейден появляется в паранормальном Манхэттене в форме базового Аберранта, сражаясь с Хиссами.

По указанию Совета — что интересно, учитывая их молчание после определённого момента в первой игре — он расправляется с врагами с помощью простых комбо. К счастью, вскоре открывается вторая форма, позволяющая Дилану превратить Аберранта в гигантский молот, чтобы сокрушать врагов.

Оттуда мы переходим к более позднему этапу игры, где у него открываются некоторые способности, от удара по земле до каменных перчаток для рукопашных атак. Он даже может метать взрывные заряды из рук и менять поверхности, чтобы сражаться в разных плоскостях. Это может сильно дезориентировать, особенно при исследовании огромных локаций, но визуальное оформление, особенно музыка, на высоте на протяжении всей игры.

Возможно, более обнадёживающим является то, что это кадры из версии для PS5, и, похоже, она работает довольно хорошо.

Control Resonant выходит 24 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, и окончательные технические характеристики ещё не раскрыты, но вы можете ознакомиться с предварительными требованиями для ПК.