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Sony может передать старые франшизы сторонним студиям - среди кандидатов Sly Cooper, Ape Escape и Killzone
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получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло Canyon Deimos